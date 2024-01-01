https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919308924.html

Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.01.2024

Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T05:03

2024-01-01T05:03

2024-01-01T10:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919322339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b38fcb338d6351fe2989f2c26e778584.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны."Сегодня выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика, заданные цели были поражены", — рассказал пилот с позывным "Малой".Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрированием на предельно малой высоте. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий.После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли там около 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919278944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражение техники ВСУ на Краснолиманском направлении Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил поразили живую силу и легкобронированную технику противника на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны. 2024-01-01T05:03 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф