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Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.01.2024
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05:03 01.01.2024 (обновлено: 10:06 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919308924.html
Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.01.2024
Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:03
2024-01-01T10:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны.&quot;Сегодня выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика, заданные цели были поражены&quot;, — рассказал пилот с позывным &quot;Малой&quot;.Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрированием на предельно малой высоте. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий.После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли там около 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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Поражение техники ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил поразили живую силу и легкобронированную технику противника на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны.
«

"Сегодня выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика, заданные цели были поражены", — рассказал пилот с позывным "Малой".

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрированием на предельно малой высоте. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий.
После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли там около 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25Вооруженные силы РФ
 
 
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