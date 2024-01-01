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Назван самый полезный соус

Назван самый полезный соус - РИА Новости, 01.01.2024

Назван самый полезный соус

Самый полезный соус — тот, который готовят дома, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T02:15

2024-01-01T02:15

2024-01-01T15:24

общество

россия

новый год

маргарита арзуманян

питание

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Самый полезный соус — тот, который готовят дома, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.Необходимый для приготовления новогодних салатов майонез калориен, но в его традиционном рецепте практически нет вредных для здоровья ингредиентов, сказала диетолог."Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара", — уточнила Арзуманян.Между тем соус промышленного изготовления может содержать избыток соли и различные пищевые добавки, предупредила она."Домашний майонез, даже если он калорийный, все равно будет полезнее фабричного", — уверена Арзуманян.В составе покупного кетчупа тоже может быть лишняя для организма соль, пищевые добавки, а также крахмал, продолжила диетолог. А если мы сделаем томатный соус самостоятельно, получится совсем другой продукт, добавила она."Для его приготовления в домашних условиях мы используем помидоры, специи, масло оливковое — и все", — отметила Арзуманян.По ее словам, любой приготовленный по домашнему рецепту соус будет превосходить купленный в магазине аналог."Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов", — заключила Арзуманян.

https://ria.ru/20231231/pokhmele-1919216912.html

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общество, россия, новый год, маргарита арзуманян, питание, здоровье