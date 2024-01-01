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Назван самый полезный соус
Назван самый полезный соус - РИА Новости, 01.01.2024
Назван самый полезный соус
Самый полезный соус — тот, который готовят дома, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:15
2024-01-01T02:15
2024-01-01T15:24
общество
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новый год
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Самый полезный соус — тот, который готовят дома, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.Необходимый для приготовления новогодних салатов майонез калориен, но в его традиционном рецепте практически нет вредных для здоровья ингредиентов, сказала диетолог."Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара", — уточнила Арзуманян.Между тем соус промышленного изготовления может содержать избыток соли и различные пищевые добавки, предупредила она."Домашний майонез, даже если он калорийный, все равно будет полезнее фабричного", — уверена Арзуманян.В составе покупного кетчупа тоже может быть лишняя для организма соль, пищевые добавки, а также крахмал, продолжила диетолог. А если мы сделаем томатный соус самостоятельно, получится совсем другой продукт, добавила она."Для его приготовления в домашних условиях мы используем помидоры, специи, масло оливковое — и все", — отметила Арзуманян.По ее словам, любой приготовленный по домашнему рецепту соус будет превосходить купленный в магазине аналог."Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов", — заключила Арзуманян.
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общество, россия, новый год, маргарита арзуманян, питание, здоровье
Общество, Россия, Новый год, Маргарита Арзуманян, Питание, Здоровье
Назван самый полезный соус
Диетолог Арзуманян: самый полезный соус готовится дома
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Самый полезный соус — тот, который готовят дома, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью
радио Sputnik.
Необходимый для приготовления новогодних салатов майонез калориен, но в его традиционном рецепте практически нет вредных для здоровья ингредиентов, сказала диетолог.
«
"Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара", — уточнила Арзуманян.
Между тем соус промышленного изготовления может содержать избыток соли и различные пищевые добавки, предупредила она.
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"Домашний майонез, даже если он калорийный, все равно будет полезнее фабричного", — уверена Арзуманян.
В составе покупного кетчупа тоже может быть лишняя для организма соль, пищевые добавки, а также крахмал, продолжила диетолог. А если мы сделаем томатный соус самостоятельно, получится совсем другой продукт, добавила она.
«
"Для его приготовления в домашних условиях мы используем помидоры, специи, масло оливковое — и все", — отметила Арзуманян.
По ее словам, любой приготовленный по домашнему рецепту соус будет превосходить купленный в магазине аналог.
"Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов", — заключила Арзуманян.
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