https://ria.ru/20240101/sng-1919357594.html
Страны СНГ продолжат продвигать русский язык
Страны СНГ продолжат продвигать русский язык - РИА Новости, 01.01.2024
Страны СНГ продолжат продвигать русский язык
Страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, говорится в опубликованной... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:33
2024-01-01T14:33
2024-01-01T14:33
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, говорится в опубликованной концепции председательства России в организации. "Продолжится работа над совместными проектами стран СНГ по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240101/sng-1919355388.html
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в мире, россия, снг
Страны СНГ продолжат продвигать русский язык
Кремль: СНГ продолжит продвигать русский как язык межнационального общения