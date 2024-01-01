https://ria.ru/20240101/sng-1919357594.html

Страны СНГ продолжат продвигать русский язык

Страны СНГ продолжат продвигать русский язык - РИА Новости, 01.01.2024

Страны СНГ продолжат продвигать русский язык

Страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, говорится в опубликованной... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:33

2024-01-01T14:33

2024-01-01T14:33

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, говорится в опубликованной концепции председательства России в организации. "Продолжится работа над совместными проектами стран СНГ по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240101/sng-1919355388.html

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