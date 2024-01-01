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Кремль назвал приоритетную задачу России при председательстве в СНГ
Кремль назвал приоритетную задачу России при председательстве в СНГ - РИА Новости, 01.01.2024
Кремль назвал приоритетную задачу России при председательстве в СНГ
Приоритетной задачей в сфере энергетики в период российского председательства в СНГ в 2024 году будет обеспечение энергетической безопасности, говорится в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:19
2024-01-01T14:19
2024-01-01T14:19
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энергетика
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Приоритетной задачей в сфере энергетики в период российского председательства в СНГ в 2024 году будет обеспечение энергетической безопасности, говорится в Концепции председательства РФ в Содружестве, опубликованной на сайте Кремля 1 января. "Приоритетными задачами в сфере энергетики в период российского председательства будут: обеспечение энергетической безопасности; эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами для повышения конкурентоспособности национальных экономик; обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств–участников СНГ; развитие низкоуглеродной энергетики; углубление сотрудничества в области подготовки специалистов", - говорится в документе.
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экономика, россия, снг, содружество , энергетика
Экономика, Россия, СНГ, Содружество , Энергетика
Кремль назвал приоритетную задачу России при председательстве в СНГ
Кремль: одной из приоритетных задач РФ в СНГ станет энергетическая безопасность