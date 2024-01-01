https://ria.ru/20240101/sng-1919355388.html

Кремль назвал приоритетную задачу России при председательстве в СНГ

Кремль назвал приоритетную задачу России при председательстве в СНГ - РИА Новости, 01.01.2024

Кремль назвал приоритетную задачу России при председательстве в СНГ

Приоритетной задачей в сфере энергетики в период российского председательства в СНГ в 2024 году будет обеспечение энергетической безопасности, говорится в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:19

2024-01-01T14:19

2024-01-01T14:19

экономика

россия

снг

содружество

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Приоритетной задачей в сфере энергетики в период российского председательства в СНГ в 2024 году будет обеспечение энергетической безопасности, говорится в Концепции председательства РФ в Содружестве, опубликованной на сайте Кремля 1 января. "Приоритетными задачами в сфере энергетики в период российского председательства будут: обеспечение энергетической безопасности; эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами для повышения конкурентоспособности национальных экономик; обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств–участников СНГ; развитие низкоуглеродной энергетики; углубление сотрудничества в области подготовки специалистов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231226/sammit-1918225170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, снг, содружество , энергетика