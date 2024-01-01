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В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице
В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице - РИА Новости, 01.01.2024
В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки, тело которой на улице в новогоднюю ночь нашел житель райцентра Балтай Саратовской... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:06
2024-01-01T16:06
2024-01-01T16:47
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки, тело которой на улице в новогоднюю ночь нашел житель райцентра Балтай Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", по факту смерти 14-летней девочки. По предварительным данным, 1 января 2024 года местным жителем на улице в селе Балтай Балтайского района обнаружено тело 14-летней девочки без признаков жизни, о чем сообщено в правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, девочка находилась в компании друзей, а потом ушла, ее никто не выгонял. Он также отметил, что семья девочки на учете не состоит.Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство организовало проверку по факту смерти девочки, по результатам которой даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20231230/dtp-1919124477.html
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице
СК: в Саратовской области нашли тело 14-летней девочки в новогоднюю ночь