https://ria.ru/20240101/sk-1919372714.html

В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице

В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице - РИА Новости, 01.01.2024

В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки, тело которой на улице в новогоднюю ночь нашел житель райцентра Балтай Саратовской... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:06

2024-01-01T16:06

2024-01-01T16:47

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки, тело которой на улице в новогоднюю ночь нашел житель райцентра Балтай Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", по факту смерти 14-летней девочки. По предварительным данным, 1 января 2024 года местным жителем на улице в селе Балтай Балтайского района обнаружено тело 14-летней девочки без признаков жизни, о чем сообщено в правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, девочка находилась в компании друзей, а потом ушла, ее никто не выгонял. Он также отметил, что семья девочки на учете не состоит.Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство организовало проверку по факту смерти девочки, по результатам которой даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20231230/dtp-1919124477.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)