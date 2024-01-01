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Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 01.01.2024
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15:03 01.01.2024 (обновлено: 15:41 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/sanktsii-1919362606.html
Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций
Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций
Отключение России от SWIFT, прекращение поставок комплектующих предприятиям создали проблемы России, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:03
2024-01-01T15:41
россия
владимир путин
украина
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отключение России от SWIFT, прекращение поставок комплектующих предприятиям создали проблемы России, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского."Россию отключили от международной системы расчетов - SWIFT она называется. Тоже видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно… Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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россия, владимир путин, украина, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Владимир Путин, Украина, Экономика, Санкции в отношении России
Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций

Путин: РФ справится с проблемами после отключения от SWIFT и остановки поставок

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отключение России от SWIFT, прекращение поставок комплектующих предприятиям создали проблемы России, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского.
"Россию отключили от международной системы расчетов - SWIFT она называется. Тоже видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно… Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются", - сказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинУкраинаЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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