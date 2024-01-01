https://ria.ru/20240101/sanktsii-1919362606.html

Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций

Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал о последствиях антироссийских санкций

Отключение России от SWIFT, прекращение поставок комплектующих предприятиям создали проблемы России, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:03

2024-01-01T15:03

2024-01-01T15:41

россия

владимир путин

украина

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отключение России от SWIFT, прекращение поставок комплектующих предприятиям создали проблемы России, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского."Россию отключили от международной системы расчетов - SWIFT она называется. Тоже видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно… Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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россия, владимир путин, украина, экономика, санкции в отношении россии