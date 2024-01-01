https://ria.ru/20240101/rossiya-1919364522.html

Путин заявил о росте показателей эффективности России

Путин заявил о росте показателей эффективности России - РИА Новости, 01.01.2024

Путин заявил о росте показателей эффективности России

Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:14

2024-01-01T15:14

2024-01-01T15:14

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими. "Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России", - сказал он.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика