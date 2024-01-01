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Путин заявил о росте показателей эффективности России - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/rossiya-1919364522.html
Путин заявил о росте показателей эффективности России
Путин заявил о росте показателей эффективности России - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил о росте показателей эффективности России
Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:14
2024-01-01T15:14
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими. "Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России", - сказал он.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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россия, владимир путин, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о росте показателей эффективности России

Путин: показатели эффективности России выросли, несмотря на конфликт на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.
"Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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