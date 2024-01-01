https://ria.ru/20240101/rossiya-1919364522.html
Путин заявил о росте показателей эффективности России
Путин заявил о росте показателей эффективности России - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил о росте показателей эффективности России
Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:14
2024-01-01T15:14
2024-01-01T15:14
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918367899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77f2a25f9a15ae1ee1cb35492093c13d.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими. "Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России", - сказал он.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918367899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07bab11bb1d4912adefce213ca3eef59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о росте показателей эффективности России
Путин: показатели эффективности России выросли, несмотря на конфликт на Украине
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.
"Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России", - сказал он.
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание