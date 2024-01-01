https://ria.ru/20240101/rossiya-1919359732.html

На Западе откровенно пишут, что хотят разделить Россию, заявил Путин

На Западе откровенно пишут, что хотят разделить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024

На Западе откровенно пишут, что хотят разделить Россию, заявил Путин

Некоторые на Западе откровенно пишут, что хотят разделить Россию на пять частей, страну хотят раздробить, киевский режим долго пестовали, чтобы раздуть... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:46

2024-01-01T14:46

2024-01-01T15:11

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Некоторые на Западе откровенно пишут, что хотят разделить Россию на пять частей, страну хотят раздробить, киевский режим долго пестовали, чтобы раздуть конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции."Там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют и которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо. Они хотят раздробить. Вы молодые люди - кто-то читал, кто-то не читал - но они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут откровенно, говорят об этом: разделить на пять частей, слишком много", - сказал Путин."Поэтому они этот так называемый киевский режим пестовали достаточно долго, именно для того, чтобы создать этот конфликт. К сожалению для нас, они этого добились, этот конфликт создали, и пытаются решить руками украинцев свою задачу, а именно задачу борьбы с Россией", - добавил он.

https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html

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россия, владимир путин, в мире