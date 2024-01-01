https://ria.ru/20240101/ris-1919302003.html

Запрет на экспорт риса из России продлили еще на полгода

Запрет на экспорт риса из России продлили еще на полгода - РИА Новости, 01.01.2024

Запрет на экспорт риса из России продлили еще на полгода

Запрет экспорта из России риса и рисовой крупы продлен еще на полгода, до 30 июня 2024 года. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:04

2024-01-01T01:04

2024-01-01T01:04

экономика

россия

юго-восточная азия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запрет экспорта из России риса и рисовой крупы продлен еще на полгода, до 30 июня 2024 года. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 31 июня 2024 года - постановление об этом было подписано кабмином РФ в конце прошлого года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Ряд исключений продолжит действовать: запрет на вывоз риса и рисовой крупы не будет распространяться на поставки в государства – члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, запрет не будет действовать на поставки этой продукции за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Согласно данным Росстата, валовый сбор риса в 2022 году составил 1,066 миллиона тонн, на 15,8% выше, чем в 2022 году. Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко, прогнозируя ранее такие итоги сбора, говорил РИА Новости, что этого объема хватит для внутреннего потребления, а в случае снятия запрета - и для экспортных поставок. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал в конце декабря о том, что для дальнейшего развития рисоводства в РФ рассматривается программа по передаче части государственных мелиоративных систем в концессию бизнесу: по словам министра, рис для РФ - интересный экспортный продукт с большим потенциалом в Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20240101/yaytsa-1919299396.html

https://ria.ru/20231128/ris-1912315091.html

россия

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экономика, россия, юго-восточная азия, дмитрий патрушев