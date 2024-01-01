https://ria.ru/20240101/putin-1919390743.html

Путин вручил участникам СВО памятные значки

Путин вручил участникам СВО памятные значки - РИА Новости, 01.01.2024

Путин вручил участникам СВО памятные значки

Президент России Владимир Путин вручил военнослужащим-участникам спецоперации памятные значки - копии президентского штандарта после обеда в Ново-Огарево. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T18:57

2024-01-01T18:57

2024-01-01T19:08

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил военнослужащим-участникам спецоперации памятные значки - копии президентского штандарта после обеда в Ново-Огарево. Глава государства встретился с ними в подмосковной резиденции в первый день Нового года. Также военнослужащим было вручено именное табельное оружие. Путин рассказал военнослужащим о подаренных значках. "Я сам придумал. Такого больше нет. Такого точно больше нет… но появятся. С новым годом. Обнимаю вас", - заявил глава государства. Также президент РФ сделал памятные фотографии с участниками церемонии

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2024

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россия, владимир путин, общество