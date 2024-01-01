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Путин вручил участникам СВО памятные значки - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 01.01.2024 (обновлено: 19:08 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/putin-1919390743.html
Путин вручил участникам СВО памятные значки
Путин вручил участникам СВО памятные значки - РИА Новости, 01.01.2024
Путин вручил участникам СВО памятные значки
Президент России Владимир Путин вручил военнослужащим-участникам спецоперации памятные значки - копии президентского штандарта после обеда в Ново-Огарево. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T18:57
2024-01-01T19:08
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил военнослужащим-участникам спецоперации памятные значки - копии президентского штандарта после обеда в Ново-Огарево. Глава государства встретился с ними в подмосковной резиденции в первый день Нового года. Также военнослужащим было вручено именное табельное оружие. Путин рассказал военнослужащим о подаренных значках. "Я сам придумал. Такого больше нет. Такого точно больше нет… но появятся. С новым годом. Обнимаю вас", - заявил глава государства. Также президент РФ сделал памятные фотографии с участниками церемонии
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин вручил участникам СВО памятные значки

Путин вручил военнослужащим-участникам СВО памятные значки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в Ново-Огареве встречу с участниками СВО
Владимир Путин проводит в Ново-Огареве встречу с участниками СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин проводит в Ново-Огареве встречу с участниками СВО
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил военнослужащим-участникам спецоперации памятные значки - копии президентского штандарта после обеда в Ново-Огарево.
Глава государства встретился с ними в подмосковной резиденции в первый день Нового года. Также военнослужащим было вручено именное табельное оружие.
Путин рассказал военнослужащим о подаренных значках. "Я сам придумал. Такого больше нет. Такого точно больше нет… но появятся. С новым годом. Обнимаю вас", - заявил глава государства.
Также президент РФ сделал памятные фотографии с участниками церемонии
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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