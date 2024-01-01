https://ria.ru/20240101/putin-1919374202.html
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты
Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:15
2024-01-01T16:15
2024-01-01T16:15
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Это, наверное, самое главное - устойчивость финансово-экономической системы и реального сектора экономики. Ну и кроме этого, мы реализуем все свои ранее намеченные проекты. С точки зрения инфраструктуры, вы понимаете, ребята, это же огромные (деньги), это триллионы", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил активное строительство дорог в России и важность этого процесса для экономики: "Вот пока дорога есть - жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается". Кроме того, президент сказал о решении и вопроса ЖКХ.
https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919368009.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты
Путин: РФ выполняет намеченные инфраструктурные проекты на триллионы рублей
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Это, наверное, самое главное - устойчивость финансово-экономической системы и реального сектора экономики. Ну и кроме этого, мы реализуем все свои ранее намеченные проекты. С точки зрения инфраструктуры, вы понимаете, ребята, это же огромные (деньги), это триллионы", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО.
Он отметил активное строительство дорог в России и важность этого процесса для экономики: "Вот пока дорога есть - жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается". Кроме того, президент сказал о решении и вопроса ЖКХ.
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике