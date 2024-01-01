https://ria.ru/20240101/putin-1919374202.html

Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты

Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты - РИА Новости, 01.01.2024

Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты

Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:15

2024-01-01T16:15

2024-01-01T16:15

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Это, наверное, самое главное - устойчивость финансово-экономической системы и реального сектора экономики. Ну и кроме этого, мы реализуем все свои ранее намеченные проекты. С точки зрения инфраструктуры, вы понимаете, ребята, это же огромные (деньги), это триллионы", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил активное строительство дорог в России и важность этого процесса для экономики: "Вот пока дорога есть - жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается". Кроме того, президент сказал о решении и вопроса ЖКХ.

https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919368009.html

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2024

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экономика, россия, владимир путин