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Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты - РИА Новости, 01.01.2024
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16:15 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/putin-1919374202.html
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты
Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:15
2024-01-01T16:15
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Это, наверное, самое главное - устойчивость финансово-экономической системы и реального сектора экономики. Ну и кроме этого, мы реализуем все свои ранее намеченные проекты. С точки зрения инфраструктуры, вы понимаете, ребята, это же огромные (деньги), это триллионы", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил активное строительство дорог в России и важность этого процесса для экономики: "Вот пока дорога есть - жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается". Кроме того, президент сказал о решении и вопроса ЖКХ.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия выполняет намеченные инфраструктурные проекты

Путин: РФ выполняет намеченные инфраструктурные проекты на триллионы рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты, а речь идет о триллионах рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Это, наверное, самое главное - устойчивость финансово-экономической системы и реального сектора экономики. Ну и кроме этого, мы реализуем все свои ранее намеченные проекты. С точки зрения инфраструктуры, вы понимаете, ребята, это же огромные (деньги), это триллионы", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО.
Он отметил активное строительство дорог в России и важность этого процесса для экономики: "Вот пока дорога есть - жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается". Кроме того, президент сказал о решении и вопроса ЖКХ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
15:36
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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