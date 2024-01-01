https://ria.ru/20240101/putin-1919369584.html

Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил

Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими рассказал, что такие мероприятия придают ему дополнительных сил и уверенности в правильности... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:48

2024-01-01T15:48

2024-01-01T15:48

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими рассказал, что такие мероприятия придают ему дополнительных сил и уверенности в правильности действий. "Когда с вами встречаешься, это придает дополнительные силы. Я не шучу… я честно говорю. Когда встречаешься с такими ребятами, как вы, это придает дополнительные силы и уверенности в том, что мы делаем все правильно", - сказал Путин. "Это не ирония. Это важный элемент. Для меня во всяком случае", - добавил он. Глава государства 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского.

https://ria.ru/20240101/putin-1919361382.html

россия

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россия, владимир путин