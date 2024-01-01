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Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/putin-1919369584.html
Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил
Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил
Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими рассказал, что такие мероприятия придают ему дополнительных сил и уверенности в правильности... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:48
2024-01-01T15:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими рассказал, что такие мероприятия придают ему дополнительных сил и уверенности в правильности действий. "Когда с вами встречаешься, это придает дополнительные силы. Я не шучу… я честно говорю. Когда встречаешься с такими ребятами, как вы, это придает дополнительные силы и уверенности в том, что мы делаем все правильно", - сказал Путин. "Это не ирония. Это важный элемент. Для меня во всяком случае", - добавил он. Глава государства 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского.
https://ria.ru/20240101/putin-1919361382.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил

Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил и уверенности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими рассказал, что такие мероприятия придают ему дополнительных сил и уверенности в правильности действий.
"Когда с вами встречаешься, это придает дополнительные силы. Я не шучу… я честно говорю. Когда встречаешься с такими ребятами, как вы, это придает дополнительные силы и уверенности в том, что мы делаем все правильно", - сказал Путин.
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"Это не ирония. Это важный элемент. Для меня во всяком случае", - добавил он.
Глава государства 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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