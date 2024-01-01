https://ria.ru/20240101/putin-1919365918.html

Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ

Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ

РФ наносит чувствительные удары по военным объектам Украины сегодня и будет делать это завтра, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:23

2024-01-01T15:23

2024-01-01T15:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

белгород

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_686:254:3206:1672_1920x0_80_0_0_1f44d8563e439a96866479aae461d326.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. РФ наносит чувствительные удары по военным объектам Украины сегодня и будет делать это завтра, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с участниками СВО в понедельник Путин отметил, что Россия бьет по военным объектам Украины и эти удары "достаточно чувствительные". "Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после теракта в Белгороде – ред.) такие удары были нанесены. И сегодня наносятся, и завтра будем это делать", - подчеркнул президент РФ, отвечая на вопрос, можно ли и нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника.

россия

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, белгород, владимир путин