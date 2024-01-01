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Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 01.01.2024 (обновлено: 15:50 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/putin-1919365918.html
Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ
Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ
РФ наносит чувствительные удары по военным объектам Украины сегодня и будет делать это завтра, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:23
2024-01-01T15:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгород
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. РФ наносит чувствительные удары по военным объектам Украины сегодня и будет делать это завтра, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с участниками СВО в понедельник Путин отметил, что Россия бьет по военным объектам Украины и эти удары "достаточно чувствительные". "Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после теракта в Белгороде – ред.) такие удары были нанесены. И сегодня наносятся, и завтра будем это делать", - подчеркнул президент РФ, отвечая на вопрос, можно ли и нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника.
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россия, украина, белгород, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгород, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия наносит чувствительные удары по объектам ВСУ

Путин: РФ наносит чувствительные удары по объектам ВСУ и будет делать это завтра

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. РФ наносит чувствительные удары по военным объектам Украины сегодня и будет делать это завтра, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с участниками СВО в понедельник Путин отметил, что Россия бьет по военным объектам Украины и эти удары "достаточно чувствительные".
"Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после теракта в Белгороде – ред.) такие удары были нанесены. И сегодня наносятся, и завтра будем это делать", - подчеркнул президент РФ, отвечая на вопрос, можно ли и нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
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