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Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 01.01.2024 (обновлено: 15:11 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/putin-1919361382.html
Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции
Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции
Любые наступательные операции надо проводить после огневого поражения противника, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:56
2024-01-01T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Любые наступательные операции надо проводить после огневого поражения противника, заявил президент России Владимир Путин."Не выполнять боевые задачи любой ценой. Все - во всяком случае так мне докладывают, я всегда на этом настаиваю - все делать после, любые наступательные операции проводить после серьезного огневого поражения противника", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919361227.html
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции

Путин: наступательные операции надо проводить при огневом поражении противника

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Любые наступательные операции надо проводить после огневого поражения противника, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Не выполнять боевые задачи любой ценой. Все - во всяком случае так мне докладывают, я всегда на этом настаиваю - все делать после, любые наступательные операции проводить после серьезного огневого поражения противника", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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