https://ria.ru/20240101/putin-1919361382.html

Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции

Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции

Любые наступательные операции надо проводить после огневого поражения противника, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:56

2024-01-01T14:56

2024-01-01T15:11

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Любые наступательные операции надо проводить после огневого поражения противника, заявил президент России Владимир Путин."Не выполнять боевые задачи любой ценой. Все - во всяком случае так мне докладывают, я всегда на этом настаиваю - все делать после, любые наступательные операции проводить после серьезного огневого поражения противника", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919361227.html

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безопасность, владимир путин, россия