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Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 01.01.2024 (обновлено: 15:22 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/putin-1919359018.html
Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается, заявил Путин
Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается, заявил Путин
Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине меняется, противник сдувается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:43
2024-01-01T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
украина
сша
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине меняется, противник сдувается, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно сдуваются... Когда снаряд летит, это трудно понять, сдуваются они или нет. Но в целом, наверняка знаете, ситуация на поле боя меняется. Это несмотря на то, что весь так называемый - в кавычках - цивилизованный Запад с нами борется", - сказал Путин в понедельник на встрече с участниками СВО.На Украине наступает исчерпание военной техники, а РФ будет наращивать ее производство, заявил президент России Владимир Путин."Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тысяч. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя имени Вишневского.Путин добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, "а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600"."Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции", - сказал президент.
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"Постепенно сдуваются" – Путин о ВСУ
"Постепенно сдуваются" – Путин о ВСУ
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безопасность, владимир путин, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Украина, США
Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается, заявил Путин

Путин: ситуация на поле боя меняется, противник сдувается

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине меняется, противник сдувается, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно сдуваются... Когда снаряд летит, это трудно понять, сдуваются они или нет. Но в целом, наверняка знаете, ситуация на поле боя меняется. Это несмотря на то, что весь так называемый - в кавычках - цивилизованный Запад с нами борется", - сказал Путин в понедельник на встрече с участниками СВО.
На Украине наступает исчерпание военной техники, а РФ будет наращивать ее производство, заявил президент России Владимир Путин.
"Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тысяч. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя имени Вишневского.
Путин добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, "а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600".
"Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции", - сказал президент.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияУкраинаСША
 
 
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