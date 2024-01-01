https://ria.ru/20240101/putin-1919358787.html
Путин заявил, что Украина не является врагом России
Путин заявил, что Украина не является врагом России - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил, что Украина не является врагом России
Украина не враг России, враг тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, кто хочет уничтожить российскую государственность, заявил... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:42
2024-01-01T14:42
2024-01-01T15:22
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украина не враг России, враг тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, кто хочет уничтожить российскую государственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то, там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
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"Сама Украина нам не враг" – Путин о противниках России
"Сама Украина нам не враг" – Путин о противниках России
2024-01-01T14:42
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Общество
Путин заявил, что Украина не является врагом России
Путин: враг РФ не Украина, а те, кто хотят добиться стратегического поражения
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украина не враг России, враг тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, кто хочет уничтожить российскую государственность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то, там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
Путин рассказал, когда стоит начинать наступательные операции