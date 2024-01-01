https://ria.ru/20240101/putin-1919310247.html

"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США

"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США - РИА Новости, 01.01.2024

"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США

Читатели американского портала Breibart оценили новогоднее обращение Владимира Путина. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T05:59

2024-01-01T05:59

2024-01-01T10:14

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

джо байден

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919287792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff6cd6d849f253657b4fc74325b2fefb.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели американского портала Breibart оценили новогоднее обращение Владимира Путина."Вот бы и у нас был бы сильный президент США, который любил бы Штаты больше, чем деньги, Украину и нелегалов (нелегальных мигрантов. — Прим. ред.)", — посетовал Relevant Detractor."Это лидер, который любит свою страну. Желаю вам успеха, президент Путин", — восхитился Mario TrumpUnited."Байден вешает лапшу на уши. За Путиным такого нет", — отметил Thump."У России вроде все хорошо, а у Штатов и Европы — не очень", — считает Eff Tupp"Невозможно найти русских, которые бежали бы из России в США. Россия <...> сделала больше хорошего для своего народа, чем Джо Байден сделал для нас", — пожаловался Relevant DetractorРанее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Президент напомнил, что в 2023 году страна твердо отстаивала свои национальные интересы. Он добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны. Путин обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.

https://ria.ru/20231231/putin-1919261700.html

https://ria.ru/20240101/knaysl-1919302899.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил россиян с Новым годом Путин поздравил россиян с Новым годом 2024-01-01T05:59 true PT3M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, новый год