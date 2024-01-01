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"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США - РИА Новости, 01.01.2024
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05:59 01.01.2024 (обновлено: 10:14 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/putin-1919310247.html
"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США
"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США - РИА Новости, 01.01.2024
"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США
Читатели американского портала Breibart оценили новогоднее обращение Владимира Путина. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:59
2024-01-01T10:14
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
новый год
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели американского портала Breibart оценили новогоднее обращение Владимира Путина.&quot;Вот бы и у нас был бы сильный президент США, который любил бы Штаты больше, чем деньги, Украину и нелегалов (нелегальных мигрантов. — Прим. ред.)&quot;, — посетовал Relevant Detractor."Это лидер, который любит свою страну. Желаю вам успеха, президент Путин", — восхитился Mario TrumpUnited."Байден вешает лапшу на уши. За Путиным такого нет", — отметил Thump."У России вроде все хорошо, а у Штатов и Европы — не очень", — считает Eff Tupp&quot;Невозможно найти русских, которые бежали бы из России в США. Россия &lt;...&gt; сделала больше хорошего для своего народа, чем Джо Байден сделал для нас&quot;, — пожаловался Relevant DetractorРанее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Президент напомнил, что в 2023 году страна твердо отстаивала свои национальные интересы. Он добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны. Путин обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.
https://ria.ru/20231231/putin-1919261700.html
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Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин поздравил россиян с Новым годом
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, новый год
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Новый год

"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели американского портала Breibart оценили новогоднее обращение Владимира Путина.
«

"Вот бы и у нас был бы сильный президент США, который любил бы Штаты больше, чем деньги, Украину и нелегалов (нелегальных мигрантов. — Прим. ред.)", — посетовал Relevant Detractor.

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"Это лидер, который любит свою страну. Желаю вам успеха, президент Путин", — восхитился Mario TrumpUnited.
"Байден вешает лапшу на уши. За Путиным такого нет", — отметил Thump.
России вроде все хорошо, а у Штатов и Европы — не очень", — считает Eff Tupp
«

"Невозможно найти русских, которые бежали бы из России в США. Россия <...> сделала больше хорошего для своего народа, чем Джо Байден сделал для нас", — пожаловался Relevant Detractor

Ранее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Президент напомнил, что в 2023 году страна твердо отстаивала свои национальные интересы. Он добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны. Путин обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.
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