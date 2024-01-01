https://ria.ru/20240101/putin-1919310247.html
"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США
"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США - РИА Новости, 01.01.2024
"Желаем успеха": обращение Путина вызвало восторг в США
Читатели американского портала Breibart оценили новогоднее обращение Владимира Путина. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:59
2024-01-01T05:59
2024-01-01T10:14
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919287792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff6cd6d849f253657b4fc74325b2fefb.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели американского портала Breibart оценили новогоднее обращение Владимира Путина."Вот бы и у нас был бы сильный президент США, который любил бы Штаты больше, чем деньги, Украину и нелегалов (нелегальных мигрантов. — Прим. ред.)", — посетовал Relevant Detractor."Это лидер, который любит свою страну. Желаю вам успеха, президент Путин", — восхитился Mario TrumpUnited."Байден вешает лапшу на уши. За Путиным такого нет", — отметил Thump."У России вроде все хорошо, а у Штатов и Европы — не очень", — считает Eff Tupp"Невозможно найти русских, которые бежали бы из России в США. Россия <...> сделала больше хорошего для своего народа, чем Джо Байден сделал для нас", — пожаловался Relevant DetractorРанее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Президент напомнил, что в 2023 году страна твердо отстаивала свои национальные интересы. Он добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны. Путин обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.
https://ria.ru/20231231/putin-1919261700.html
https://ria.ru/20240101/knaysl-1919302899.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919287792_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a8589252ae905c7fc488a9fd87fcf6d8.jpg
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин поздравил россиян с Новым годом
2024-01-01T05:59
true
PT3M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, новый год
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Новый год