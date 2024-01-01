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В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права - РИА Новости, 01.01.2024
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13:56 01.01.2024 (обновлено: 15:26 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/pravila-1919352710.html
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права - РИА Новости, 01.01.2024
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права
В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:56
2024-01-01T15:26
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. В конце прошлого года министерство внутренних дел разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".Согласно документу: В 2022 году МВД предложило несколько поправок в законодательство, которые уточняют и ужесточают требования к получению прав. Так, в них прописаны требования для выдачи водительских удостоверений отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.Права категории D для управления МВД предложило выдавать лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.
https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права

В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на права

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права.
В конце прошлого года министерство внутренних дел разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".
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Согласно документу:
  • сумму штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права считается проваленным, увеличат с пяти до семи;
  • граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за "пьяную" езду, не смогут сдать экзамен на права в других водительских категориях до истечения срока наказания;
  • если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина России или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС, то его перенесут до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения;
  • военнообязанные граждане, не явившиеся в военкомат по повестке, также не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение.
В 2022 году МВД предложило несколько поправок в законодательство, которые уточняют и ужесточают требования к получению прав. Так, в них прописаны требования для выдачи водительских удостоверений отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.
Права категории D для управления МВД предложило выдавать лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.
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