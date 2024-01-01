https://ria.ru/20240101/pravila-1919352710.html

В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права

В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права - РИА Новости, 01.01.2024

В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права

В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:56

2024-01-01T13:56

2024-01-01T15:26

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. В конце прошлого года министерство внутренних дел разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".Согласно документу: В 2022 году МВД предложило несколько поправок в законодательство, которые уточняют и ужесточают требования к получению прав. Так, в них прописаны требования для выдачи водительских удостоверений отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.Права категории D для управления МВД предложило выдавать лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.

https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html

https://ria.ru/20231226/spravka-1827291911.html

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общество, россия, владимир путин