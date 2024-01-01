https://ria.ru/20240101/pravila-1919352710.html
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права - РИА Новости, 01.01.2024
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права
В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:56
2024-01-01T13:56
2024-01-01T15:26
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/94/1519559468_0:87:3124:1844_1920x0_80_0_0_b82440a7dbd963882a159ab9e5323c89.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. В конце прошлого года министерство внутренних дел разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".Согласно документу: В 2022 году МВД предложило несколько поправок в законодательство, которые уточняют и ужесточают требования к получению прав. Так, в них прописаны требования для выдачи водительских удостоверений отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.Права категории D для управления МВД предложило выдавать лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.
https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html
https://ria.ru/20231226/spravka-1827291911.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/94/1519559468_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_9202c106e2beeaad61844e56e94adc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России с 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи на права
В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на права
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права.
В конце прошлого года министерство внутренних дел разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят
- сумму штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права считается проваленным, увеличат с пяти до семи;
- граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за "пьяную" езду, не смогут сдать экзамен на права в других водительских категориях до истечения срока наказания;
- если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина России или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС, то его перенесут до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения;
- военнообязанные граждане, не явившиеся в военкомат по повестке, также не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение.
В 2022 году МВД предложило несколько поправок в законодательство, которые уточняют и ужесточают требования к получению прав. Так, в них прописаны требования для выдачи водительских удостоверений отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.
Права категории D для управления МВД предложило выдавать лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.
Оформление медицинской справки для водителей: порядок, сроки, стоимость