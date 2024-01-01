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ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.01.2024

ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении

Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:24

2024-01-01T14:24

2024-01-01T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили в МО РФ.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика