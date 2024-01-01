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ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.01.2024
ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:24
2024-01-01T14:24
2024-01-01T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 110 военных на Южнодонецком направлении