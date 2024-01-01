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Россия отменяет на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Россия отменяет на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур - РИА Новости, 01.01.2024
Россия отменяет на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур
РФ отменяет с 1 января таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур - эта мера будет действовать целый год и распространяться на объем продукции... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:15
2024-01-01T01:15
2024-01-01T01:15
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
национальный союз птицеводов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. РФ отменяет с 1 января таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур - эта мера будет действовать целый год и распространяться на объем продукции до 140 тысяч тонн. Соответствующее постановление правительства было подписано во второй половине декабря 2023 года: за счет увеличения предложения власти рассчитывают обеспечить стабильные цены на мясо кур на внутреннем рынке, отмечал тогда кабмин. Мясо кур в РФ в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. Согласно последним данным Росстата, мясо кур в РФ за неделю с 19 по 25 декабря подешевело на 0,82%, но с начала года его средняя цена выросла на 27,71%. Цены на продукцию птицеводства в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, отмечали ранее в Минсельхозе, реализуя для увеличения предложения и другие меры для поддержки производителей: в частности, с компаниями был согласован план дополнительного наращивания производства и расширены направления целевого использования льготных инвесткредитов для бройлерных производств. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ было произведено 3,1 миллиона тонн охлажденного мяса птицы - на 0,2% больше, чем за тот же период год назад. Между тем, в ноябре объем выпуска снизился на 3,7%, до 284,4 тысячи тонн. По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, производство птицеводческой продукции в России вырастет и по итогам 2023 года, и в 2024 году - за счет расширения мер господдержки. Выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза замороженного мяса кур, будет обеспечивать Минсельхоз. Кроме того, министерство будет размещать на своем официальном сайте данные об остатках объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.
https://ria.ru/20240101/ris-1919302003.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), национальный союз птицеводов
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Национальный союз птицеводов
Россия отменяет на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Россия отменяет на год пошлины на ввоз до 140 тысяч тонн замороженного мяса кур