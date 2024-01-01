https://ria.ru/20240101/poshliny-1919302527.html

Россия отменяет на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур

Россия отменяет на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур - РИА Новости, 01.01.2024

Россия отменяет на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур

РФ отменяет с 1 января таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур - эта мера будет действовать целый год и распространяться на объем продукции... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:15

2024-01-01T01:15

2024-01-01T01:15

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

национальный союз птицеводов

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. РФ отменяет с 1 января таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур - эта мера будет действовать целый год и распространяться на объем продукции до 140 тысяч тонн. Соответствующее постановление правительства было подписано во второй половине декабря 2023 года: за счет увеличения предложения власти рассчитывают обеспечить стабильные цены на мясо кур на внутреннем рынке, отмечал тогда кабмин. Мясо кур в РФ в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. Согласно последним данным Росстата, мясо кур в РФ за неделю с 19 по 25 декабря подешевело на 0,82%, но с начала года его средняя цена выросла на 27,71%. Цены на продукцию птицеводства в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, отмечали ранее в Минсельхозе, реализуя для увеличения предложения и другие меры для поддержки производителей: в частности, с компаниями был согласован план дополнительного наращивания производства и расширены направления целевого использования льготных инвесткредитов для бройлерных производств. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ было произведено 3,1 миллиона тонн охлажденного мяса птицы - на 0,2% больше, чем за тот же период год назад. Между тем, в ноябре объем выпуска снизился на 3,7%, до 284,4 тысячи тонн. По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, производство птицеводческой продукции в России вырастет и по итогам 2023 года, и в 2024 году - за счет расширения мер господдержки. Выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза замороженного мяса кур, будет обеспечивать Минсельхоз. Кроме того, министерство будет размещать на своем официальном сайте данные об остатках объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

https://ria.ru/20240101/ris-1919302003.html

https://ria.ru/20240101/yaytsa-1919299396.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), национальный союз птицеводов