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Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 01.01.2024
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19:43 01.01.2024 (обновлено: 20:22 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/politsiya-1919394778.html
Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт
Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 01.01.2024
Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт
В Брянске полиция проверит видео, на котором девушка публично сжигает свой паспорт, сообщили в пресс-службе управления МВД России по области. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T19:43
2024-01-01T20:22
происшествия
брянск
россия
брянская область
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Брянске полиция проверит видео, на котором девушка публично сжигает свой паспорт, сообщили в пресс-службе управления МВД России по области.Ранее в понедельник несколько интернет-изданий опубликовали запись, где видно, как жительница Брянска с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Публика снимает происходящее на телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом. "Личность девушки установлена, проводится проверка", — заявил представитель ведомства.Кто именно является владельцем паспорта, в полиции не уточнили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в пресс-службе.
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт

В Брянске полиция проверит видео с девушкой, которая сожгла свой паспорт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Брянске полиция проверит видео, на котором девушка публично сжигает свой паспорт, сообщили в пресс-службе управления МВД России по области.
Ранее в понедельник несколько интернет-изданий опубликовали запись, где видно, как жительница Брянска с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Публика снимает происходящее на телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом.
"Личность девушки установлена, проводится проверка", — заявил представитель ведомства.
Кто именно является владельцем паспорта, в полиции не уточнили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в пресс-службе.
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