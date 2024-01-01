https://ria.ru/20240101/politsiya-1919394778.html

Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт

Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 01.01.2024

Полиция в Брянске проверит видео с девушкой, которая сожгла паспорт

В Брянске полиция проверит видео, на котором девушка публично сжигает свой паспорт, сообщили в пресс-службе управления МВД России по области. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T19:43

2024-01-01T19:43

2024-01-01T20:22

происшествия

брянск

россия

брянская область

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Брянске полиция проверит видео, на котором девушка публично сжигает свой паспорт, сообщили в пресс-службе управления МВД России по области.Ранее в понедельник несколько интернет-изданий опубликовали запись, где видно, как жительница Брянска с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Публика снимает происходящее на телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом. "Личность девушки установлена, проводится проверка", — заявил представитель ведомства.Кто именно является владельцем паспорта, в полиции не уточнили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

брянск

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происшествия, брянск, россия, брянская область