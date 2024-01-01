Рейтинг@Mail.ru
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/platforma-1919301132.html
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере - РИА Новости, 01.01.2024
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере
Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере будет запущена в России с 1 января 2024 года, свидетельствует постановление правительства РФ в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:56
2024-01-01T00:56
общество
россия
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905327684_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6222492d1ccc994d40fb4f12abff69ae.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере будет запущена в России с 1 января 2024 года, свидетельствует постановление правительства РФ в официальном Telegram-канале. "Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - объяснили в кабмине. Платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки: пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве. Платформа упростит и ускорит предоставление мер соцподдержки. В рамках новой платформы с нового года заработает также реестр нуждающихся россиян. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков объяснил в интервью РИА Новости, что "его данные будут помогать с определением нуждающихся в поддержке государства, чтобы более адресно предоставлять помощь именно тем, кому она действительно нужна. Система позволит определять граждан, раньше не получавших меры поддержки. В том числе среди таких категорий, как многодетные семьи, ветераны труда и ветераны боевых действий, дети-сироты, студенты и другие". Кроме того, с 1 января будет установлен новый порядок информирования гражданина о его правах после наступления определенных событий, которые дают ему возможность получать меры социальной поддержки. Оно будет происходить автоматически и на основании обращения гражданина через личный кабинет на Едином портале, по телефону или при личном посещении учреждений медико-социальной экспертизы и МФЦ. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 14 ноября 2023.
https://ria.ru/20240101/indeksatsiya-1919300789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905327684_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_9308ec166a2a0d75df26c70586afdaa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере

В России 1 января запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере

© iStock.com / pirankaСеть
Сеть - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© iStock.com / piranka
Сеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере будет запущена в России с 1 января 2024 года, свидетельствует постановление правительства РФ в официальном Telegram-канале.
«
"Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - объяснили в кабмине.
Платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки: пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве. Платформа упростит и ускорит предоставление мер соцподдержки. В рамках новой платформы с нового года заработает также реестр нуждающихся россиян.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков объяснил в интервью РИА Новости, что "его данные будут помогать с определением нуждающихся в поддержке государства, чтобы более адресно предоставлять помощь именно тем, кому она действительно нужна. Система позволит определять граждан, раньше не получавших меры поддержки. В том числе среди таких категорий, как многодетные семьи, ветераны труда и ветераны боевых действий, дети-сироты, студенты и другие".
Кроме того, с 1 января будет установлен новый порядок информирования гражданина о его правах после наступления определенных событий, которые дают ему возможность получать меры социальной поддержки. Оно будет происходить автоматически и на основании обращения гражданина через личный кабинет на Едином портале, по телефону или при личном посещении учреждений медико-социальной экспертизы и МФЦ. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 14 ноября 2023.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента
00:52
 
ОбществоРоссияСергей Чирков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала