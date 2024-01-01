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В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере - РИА Новости, 01.01.2024
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере
Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере будет запущена в России с 1 января 2024 года, свидетельствует постановление правительства РФ в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:56
2024-01-01T00:56
2024-01-01T00:56
общество
россия
сергей чирков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере будет запущена в России с 1 января 2024 года, свидетельствует постановление правительства РФ в официальном Telegram-канале. "Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - объяснили в кабмине. Платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки: пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве. Платформа упростит и ускорит предоставление мер соцподдержки. В рамках новой платформы с нового года заработает также реестр нуждающихся россиян. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков объяснил в интервью РИА Новости, что "его данные будут помогать с определением нуждающихся в поддержке государства, чтобы более адресно предоставлять помощь именно тем, кому она действительно нужна. Система позволит определять граждан, раньше не получавших меры поддержки. В том числе среди таких категорий, как многодетные семьи, ветераны труда и ветераны боевых действий, дети-сироты, студенты и другие". Кроме того, с 1 января будет установлен новый порядок информирования гражданина о его правах после наступления определенных событий, которые дают ему возможность получать меры социальной поддержки. Оно будет происходить автоматически и на основании обращения гражданина через личный кабинет на Едином портале, по телефону или при личном посещении учреждений медико-социальной экспертизы и МФЦ. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 14 ноября 2023.
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общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере
В России 1 января запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере будет запущена в России с 1 января 2024 года, свидетельствует постановление правительства РФ в официальном Telegram-канале.
«
"Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - объяснили в кабмине.
Платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки: пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве. Платформа упростит и ускорит предоставление мер соцподдержки. В рамках новой платформы с нового года заработает также реестр нуждающихся россиян.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков
объяснил в интервью РИА Новости, что "его данные будут помогать с определением нуждающихся в поддержке государства, чтобы более адресно предоставлять помощь именно тем, кому она действительно нужна. Система позволит определять граждан, раньше не получавших меры поддержки. В том числе среди таких категорий, как многодетные семьи, ветераны труда и ветераны боевых действий, дети-сироты, студенты и другие".
Кроме того, с 1 января будет установлен новый порядок информирования гражданина о его правах после наступления определенных событий, которые дают ему возможность получать меры социальной поддержки. Оно будет происходить автоматически и на основании обращения гражданина через личный кабинет на Едином портале, по телефону или при личном посещении учреждений медико-социальной экспертизы и МФЦ. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 14 ноября 2023.
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