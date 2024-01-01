Рейтинг@Mail.ru
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/pkhuket-1919372226.html
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками - РИА Новости, 01.01.2024
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками
Капитан катера, в крушении которого на Пхукете погибла пятилетняя россиянка, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщает в понедельник газета Bangkok... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:03
2024-01-01T16:03
в мире
пхукет (остров)
россия
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:49:1999:1173_1920x0_80_0_0_4d923b1f72b0cefd26d8fd63636dc086.jpg
БАНГКОК, 1 янв – РИА Новости. Капитан катера, в крушении которого на Пхукете погибла пятилетняя россиянка, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Пхукет. Скоростной катер с семью россиянами на борту врезался в скалы во второй половине для в воскресенье. В результате крушения погибла пятилетняя россиянка, а еще шестеро граждан РФ и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Заместитель главы департамента здравоохранения провинции Пхукет Сомсук Сампханпратхип заявил в понедельник журналистам, что первый анализ крови находящегося в больнице капитана катера выявил следы наличия в организме моряка синтетического наркотического вещества амфетаминовой группы, однако врачам пока не удалось определить, какому именно амфетаминосодержащему препарату принадлежат следы, сообщает издание. Капитан катера Наттхавут Вонгвилай, гражданин Таиланда в возрасте 41 года, находится в настоящее время в больнице с множественными травмами лица. Врачи наблюдают также за состоянием его мозга и позвоночника. Мужчина подключен к системе искусственного дыхания и нуждается в хирургической операции, говорится в сообщении. В настоящее время врачи ожидают результатов теста на наркотические вещества помощника капитана катера, сообщает Bangkok Post.
https://ria.ru/20231230/pkhuket-1919132254.html
https://ria.ru/20231228/tailand-1918635344.html
пхукет (остров)
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:0:1999:1500_1920x0_80_0_0_4ec8c71dd307a7e2c23a2ee1852506fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхукет (остров), россия, таиланд
В мире, Пхукет (остров), Россия, Таиланд
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками

Bangkok Post: капитан, разбивший катер с россиянами, мог быть под наркотиками

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 1 янв – РИА Новости. Капитан катера, в крушении которого на Пхукете погибла пятилетняя россиянка, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Пхукет.
Скоростной катер с семью россиянами на борту врезался в скалы во второй половине для в воскресенье. В результате крушения погибла пятилетняя россиянка, а еще шестеро граждан РФ и капитан катера получили травмы различной степени тяжести.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
На Пхукете россиянина заподозрили в убийстве собственной матери
30 декабря 2023, 15:32
Заместитель главы департамента здравоохранения провинции Пхукет Сомсук Сампханпратхип заявил в понедельник журналистам, что первый анализ крови находящегося в больнице капитана катера выявил следы наличия в организме моряка синтетического наркотического вещества амфетаминовой группы, однако врачам пока не удалось определить, какому именно амфетаминосодержащему препарату принадлежат следы, сообщает издание.
Капитан катера Наттхавут Вонгвилай, гражданин Таиланда в возрасте 41 года, находится в настоящее время в больнице с множественными травмами лица. Врачи наблюдают также за состоянием его мозга и позвоночника. Мужчина подключен к системе искусственного дыхания и нуждается в хирургической операции, говорится в сообщении.
В настоящее время врачи ожидают результатов теста на наркотические вещества помощника капитана катера, сообщает Bangkok Post.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев
28 декабря 2023, 10:00
 
В миреПхукет (остров)РоссияТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала