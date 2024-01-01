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Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками - РИА Новости, 01.01.2024
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками
Капитан катера, в крушении которого на Пхукете погибла пятилетняя россиянка, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщает в понедельник газета Bangkok... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:03
2024-01-01T16:03
2024-01-01T16:03
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БАНГКОК, 1 янв – РИА Новости. Капитан катера, в крушении которого на Пхукете погибла пятилетняя россиянка, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Пхукет. Скоростной катер с семью россиянами на борту врезался в скалы во второй половине для в воскресенье. В результате крушения погибла пятилетняя россиянка, а еще шестеро граждан РФ и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Заместитель главы департамента здравоохранения провинции Пхукет Сомсук Сампханпратхип заявил в понедельник журналистам, что первый анализ крови находящегося в больнице капитана катера выявил следы наличия в организме моряка синтетического наркотического вещества амфетаминовой группы, однако врачам пока не удалось определить, какому именно амфетаминосодержащему препарату принадлежат следы, сообщает издание. Капитан катера Наттхавут Вонгвилай, гражданин Таиланда в возрасте 41 года, находится в настоящее время в больнице с множественными травмами лица. Врачи наблюдают также за состоянием его мозга и позвоночника. Мужчина подключен к системе искусственного дыхания и нуждается в хирургической операции, говорится в сообщении. В настоящее время врачи ожидают результатов теста на наркотические вещества помощника капитана катера, сообщает Bangkok Post.
https://ria.ru/20231230/pkhuket-1919132254.html
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в мире, пхукет (остров), россия, таиланд
В мире, Пхукет (остров), Россия, Таиланд
Капитан, разбивший катер с россиянами на Пхукете, мог быть под наркотиками
Bangkok Post: капитан, разбивший катер с россиянами, мог быть под наркотиками