https://ria.ru/20240101/perevozki-1919336731.html
Минск и Москва переходят к безразрешительным международным автоперевозкам
Минск и Москва переходят к безразрешительным международным автоперевозкам - РИА Новости, 01.01.2024
Минск и Москва переходят к безразрешительным международным автоперевозкам
Белоруссия и Россия с 1 января 2024 года приступают к поэтапному переходу к безразрешительной системе выполнения международных автомобильных перевозок грузов, в РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:03
2024-01-01T12:03
2024-01-01T12:03
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
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россия
виталий савельев
союзное государство
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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Белоруссия и Россия с 1 января 2024 года приступают к поэтапному переходу к безразрешительной системе выполнения международных автомобильных перевозок грузов, в том числе в третьи страны и из них. Это предусмотрено соглашением, подписанным 18 августа 2023 года в Москве главами транспортных ведомств Белоруссии и РФ Алексеем Ляхновичем и Виталием Савельевым в рамках выполнения мероприятий союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка. Соглашение было заключено в целях отмены разрешительной системы на международные автомобильные перевозки грузов в третьи страны и из них. До вступления в силу соглашения перевозки между двумя государствами осуществлялись без разрешений, кроме перевозок грузов в третьи страны и из них. Переход на безразрешительную систему будет осуществляться поэтапно, начиная с 1 января 2024 года. Полная отмена разрешений на осуществление перевозок грузов с территории или на территорию всех государств планируется с 1 января 2030 года. Либерализация будет проведена в пять этапов в зависимости от групп стран. В частности, ранее в минтрансе Белоруссии поясняли, что, например, в соответствии с соглашением в 2025 году планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ и из них, в 2026 году решение распространится на отдельные страны Европейского союза. Соглашением устанавливается перечень случаев, при которых перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении между Белоруссией и Российской Федерацией и транзитом по их территориям осуществляются без разрешений. Документ также предусматривает возможность выполнения каботажных автомобильных перевозок грузов при обязательном соблюдении ряда условий. При этом от перевозчика требуется предварительное информирование органа транспортного контроля о совершении такой перевозки и получение подтверждения на ее выполнение. При перевозках пассажиров и грузов, осуществляемых в рамках соглашения, транспортные средства на взаимной основе освобождаются от налогов, сборов и платежей, связанных с их владением или использованием, за исключением сборов и платежей, взимаемых в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, за проезд по платным автомобильным дорогам, мостам и тоннелям. В Минске рассчитывают, что соглашение будет способствовать увеличению объемов работы белорусских перевозчиков в направлении РФ и как следствие - в направлении сопредельных с Россией государств, что будет влиять на увеличение объемов грузооборота и экспорта автотранспортных услуг.
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906405521.html
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, виталий савельев, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Белоруссия, Россия, Виталий Савельев, Союзное государство
Минск и Москва переходят к безразрешительным международным автоперевозкам
Минск и Москва переходят к безразрешительным международным автоперевозкам грузов
МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Белоруссия и Россия с 1 января 2024 года приступают к поэтапному переходу к безразрешительной системе выполнения международных автомобильных перевозок грузов, в том числе в третьи страны и из них.
Это предусмотрено соглашением, подписанным 18 августа 2023 года в Москве главами транспортных ведомств Белоруссии и РФ Алексеем Ляхновичем и Виталием Савельевым в рамках выполнения мероприятий союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка. Соглашение было заключено в целях отмены разрешительной системы на международные автомобильные перевозки грузов в третьи страны и из них. До вступления в силу соглашения перевозки между двумя государствами осуществлялись без разрешений, кроме перевозок грузов в третьи страны и из них.
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Переход на безразрешительную систему будет осуществляться поэтапно, начиная с 1 января 2024 года. Полная отмена разрешений на осуществление перевозок грузов с территории или на территорию всех государств планируется с 1 января 2030 года. Либерализация будет проведена в пять этапов в зависимости от групп стран. В частности, ранее в минтрансе Белоруссии поясняли, что, например, в соответствии с соглашением в 2025 году планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ
и из них, в 2026 году решение распространится на отдельные страны Европейского союза.
Соглашением устанавливается перечень случаев, при которых перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении между Белоруссией и Российской Федерацией и транзитом по их территориям осуществляются без разрешений.
Документ также предусматривает возможность выполнения каботажных автомобильных перевозок грузов при обязательном соблюдении ряда условий. При этом от перевозчика требуется предварительное информирование органа транспортного контроля о совершении такой перевозки и получение подтверждения на ее выполнение.
При перевозках пассажиров и грузов, осуществляемых в рамках соглашения, транспортные средства на взаимной основе освобождаются от налогов, сборов и платежей, связанных с их владением или использованием, за исключением сборов и платежей, взимаемых в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, за проезд по платным автомобильным дорогам, мостам и тоннелям.
В Минске рассчитывают, что соглашение будет способствовать увеличению объемов работы белорусских перевозчиков в направлении РФ и как следствие - в направлении сопредельных с Россией государств, что будет влиять на увеличение объемов грузооборота и экспорта автотранспортных услуг.
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