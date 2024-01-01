https://ria.ru/20240101/pasport-1919401543.html
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 01.01.2024
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт
Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:11
2024-01-01T21:11
2024-01-01T21:11
происшествия
брянск
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Информация о случившемся с видео инцидента появилась в понедельник в ряде интернет-СМИ. На кадрах видно, как девушка, о которой сообщается, что это жительница Брянска, с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на мобильные телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом очевидцев. "Девушка находится под стражей", – сообщили в пресс-службе. Ранее в полиции региона сообщили, что личность девушки установлена, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственных органах инцидент пока не комментируют.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html
https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт
МВД: в Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Информация о случившемся с видео инцидента появилась в понедельник в ряде интернет-СМИ. На кадрах видно, как девушка, о которой сообщается, что это жительница Брянска, с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на мобильные телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом очевидцев.
Певец Шарлот сделал заявление в отделе полиции после сожжения паспорта
"Девушка находится под стражей", – сообщили в пресс-службе.
Ранее в полиции региона сообщили, что личность девушки установлена, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственных органах инцидент пока не комментируют.
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта