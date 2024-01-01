https://ria.ru/20240101/pasport-1919401543.html

В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт

В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 01.01.2024

В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт

Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T21:11

2024-01-01T21:11

2024-01-01T21:11

происшествия

брянск

россия

брянская область

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Информация о случившемся с видео инцидента появилась в понедельник в ряде интернет-СМИ. На кадрах видно, как девушка, о которой сообщается, что это жительница Брянска, с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на мобильные телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом очевидцев. "Девушка находится под стражей", – сообщили в пресс-службе. Ранее в полиции региона сообщили, что личность девушки установлена, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственных органах инцидент пока не комментируют.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

брянск

россия

брянская область

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происшествия, брянск, россия, брянская область