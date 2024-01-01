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В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 01.01.2024
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21:11 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/pasport-1919401543.html
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт - РИА Новости, 01.01.2024
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт
Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:11
2024-01-01T21:11
происшествия
брянск
россия
брянская область
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Информация о случившемся с видео инцидента появилась в понедельник в ряде интернет-СМИ. На кадрах видно, как девушка, о которой сообщается, что это жительница Брянска, с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на мобильные телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом очевидцев. "Девушка находится под стражей", – сообщили в пресс-службе. Ранее в полиции региона сообщили, что личность девушки установлена, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственных органах инцидент пока не комментируют.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт

МВД: в Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Информация о случившемся с видео инцидента появилась в понедельник в ряде интернет-СМИ. На кадрах видно, как девушка, о которой сообщается, что это жительница Брянска, с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на мобильные телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом очевидцев.
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"Девушка находится под стражей", – сообщили в пресс-службе.
Ранее в полиции региона сообщили, что личность девушки установлена, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственных органах инцидент пока не комментируют.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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