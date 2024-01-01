https://ria.ru/20240101/otsrochka-1919366757.html

В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов

В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов - РИА Новости, 01.01.2024

В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов

Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:32

2024-01-01T15:32

2024-01-01T15:32

общество

россия

владимир путин

максут шадаев

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в начале сентября 2023 года. В августе глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство готовит корректировки к указу о поддержке IT-отрасли в связи повышением призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением IT-специалистов от призыва на срочную службу. Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

https://ria.ru/20231229/otsrochka-1918919326.html

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общество, россия, владимир путин, максут шадаев