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В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов - РИА Новости, 01.01.2024
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15:32 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/otsrochka-1919366757.html
В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов
В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов - РИА Новости, 01.01.2024
В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов
Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:32
2024-01-01T15:32
общество
россия
владимир путин
максут шадаев
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в начале сентября 2023 года. В августе глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство готовит корректировки к указу о поддержке IT-отрасли в связи повышением призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением IT-специалистов от призыва на срочную службу. Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
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общество, россия, владимир путин, максут шадаев
Общество, Россия, Владимир Путин, Максут Шадаев
В России повысили возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов

Возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов повысили до 30 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника
Сумка призывника - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в начале сентября 2023 года.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство готовит корректировки к указу о поддержке IT-отрасли в связи повышением призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением IT-специалистов от призыва на срочную службу.
Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.
Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМаксут Шадаев
 
 
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