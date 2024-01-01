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Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет - РИА Новости, 01.01.2024
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Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет
Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет - РИА Новости, 01.01.2024
Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет
Право на получение отсрочки от призыва для граждан, работающим в аккредитованных IT-компаниях, с 1 января 2024 года предоставляется до достижения ими 30 лет, на РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:39
2024-01-01T00:39
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Право на получение отсрочки от призыва для граждан, работающим в аккредитованных IT-компаниях, с 1 января 2024 года предоставляется до достижения ими 30 лет, на период работы в этих организациях. Соответствующие изменения внесены указом президента РФ номер 660 от 4 сентября 2023 года. Ранее право на получение отсрочки для соответствующей категории граждан предоставлялось до 27 лет. Указ связан с повышением верхней границы призывного возраста в России с 1 января с 27 до 30 лет.
https://ria.ru/20240101/zapas-1919299863.html
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общество, россия
Общество, Россия
Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет

Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Право на получение отсрочки от призыва для граждан, работающим в аккредитованных IT-компаниях, с 1 января 2024 года предоставляется до достижения ими 30 лет, на период работы в этих организациях.
Соответствующие изменения внесены указом президента РФ номер 660 от 4 сентября 2023 года.
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Для некоторых воинских званий повысился возраст пребывания в запасе
00:34
Ранее право на получение отсрочки для соответствующей категории граждан предоставлялось до 27 лет.
Указ связан с повышением верхней границы призывного возраста в России с 1 января с 27 до 30 лет.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Верхняя граница призывного возраста в России повысилась до 30 лет
00:12
 
ОбществоРоссия
 
 
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