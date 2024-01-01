https://ria.ru/20240101/otsrochka-1919300022.html

Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет

Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет - РИА Новости, 01.01.2024

Право отсрочки от призыва для работающих в IT-компаниях продлили до 30 лет

Право на получение отсрочки от призыва для граждан, работающим в аккредитованных IT-компаниях, с 1 января 2024 года предоставляется до достижения ими 30 лет, на РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:39

2024-01-01T00:39

2024-01-01T00:39

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Право на получение отсрочки от призыва для граждан, работающим в аккредитованных IT-компаниях, с 1 января 2024 года предоставляется до достижения ими 30 лет, на период работы в этих организациях. Соответствующие изменения внесены указом президента РФ номер 660 от 4 сентября 2023 года. Ранее право на получение отсрочки для соответствующей категории граждан предоставлялось до 27 лет. Указ связан с повышением верхней границы призывного возраста в России с 1 января с 27 до 30 лет.

https://ria.ru/20240101/zapas-1919299863.html

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общество, россия