https://ria.ru/20240101/olive-1919322933.html

Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром

Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром - РИА Новости, 01.01.2024

Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром

Оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется, не следует... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:00

2024-01-01T10:00

2024-01-01T10:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется, не следует также и "опохмеляться", так как это поспособствует выводу воды и электролитов из организма, сообщили РИА Новости опрошенные врачи. "Традиционное оливье или селедка под шубой - насыщенные, сложные для усваивания блюда - лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется. Кроме того, если вечером и ночью еда была тяжелой и обильной, то печени и желчному пузырю нужно дать отдохнуть", - рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, с доеданием новогодних салатов нужно быть осторожнее, так как они могут испортиться и привести к отравлениям и расстройствам пищеварения. Начать день лучше с более легкой пищи, например, с каш, омлетов, творога, бульонов, овощных салатов, ягод, фруктов, орехов. Врач отметил, что после употребления алкоголя происходит обезвоживание, поэтому возникает желание съесть соленое, которое задерживает воду, что-то сильно углеводное, жирное, чтобы восполнить энергию. "Правильно употреблять не просто соленые, а ферментированные продукты. В них содержится много витамина С и других витаминов и микроэлементов, которые помогают восстановить метаболизм и улучшить состояние. Это может быть квашенная капуста, соленые, но не маринованные огурцы, кисломолочные продукты, даже чайный гриб", - рассказал врач. При этом собеседник агентства добавил, что пить нужно воду, травяные чаи, морсы, отвары, но не кофе, так как он способствует выводу жидкости из организма. Как подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин, "опохмеление" может быть чреватым для здоровья. "Повторное употребление алкоголя стимулирует вывод воды и электролитов из организма, что лишь увеличивает возникший дефицит важных микроэлементов, а также дополнительную нагрузку на органы, участвующие в метаболизме алкоголя", - рассказал Масякин. Нарколог добавил, что прием лекарственных средств в постинтоксикационный период должен сопровождаться индивидуальными рекомендациями врача, не следует заниматься самолечением.

https://ria.ru/20240101/obychai-1915598141.html

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общество, москва, андрей тяжельников, новый год