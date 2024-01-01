https://ria.ru/20240101/obstrely-1919305096.html
Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ
Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:31
2024-01-01T02:31
2024-01-01T09:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых. "Вышел покурить на балкон - и как жахнуло. Я думал, салют сначала, а потом как начало… стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех", - рассказал журналистам местный житель Константин.
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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
2024-01-01T02:31
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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ
Житель Донецка заявил, что в начале обстрела ВСУ подумал, что это салют