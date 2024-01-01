https://ria.ru/20240101/obstrely-1919305096.html

Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ

Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. РИА Новости, 01.01.2024

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2024-01-01T02:31

2024-01-01T09:40

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых. "Вышел покурить на балкон - и как жахнуло. Я думал, салют сначала, а потом как начало… стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех", - рассказал журналистам местный житель Константин.

https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919296674.html

донецк

донецкая народная республика

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2024

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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых. 2024-01-01T02:31 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия