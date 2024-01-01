https://ria.ru/20240101/obstrely-1919304732.html

Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех

Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех - РИА Новости, 01.01.2024

Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех

Жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь стали четыре человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь стали четыре человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По состоянию на 02:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", — написал он.Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.По информации представительства ДНР в СЦКК , сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО. Позже последовал еще один обстрел с применением восьми таких снарядов.

https://ria.ru/20240101/obstrely-1919305096.html

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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых. 2024-01-01T02:20 true PT0M46S

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донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия, денис пушилин