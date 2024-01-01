https://ria.ru/20240101/obstrely-1919304732.html
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех - РИА Новости, 01.01.2024
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь стали четыре человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:20
2024-01-01T02:20
2024-01-01T10:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
происшествия
россия
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919317366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0486323e4c4e83b137cd96fb796df3bf.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь стали четыре человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По состоянию на 02:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", — написал он.Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.По информации представительства ДНР в СЦКК , сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО. Позже последовал еще один обстрел с применением восьми таких снарядов.
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919305096.html
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919317366_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_083331e5de697c08aaa6fee039f89dd6.jpg
"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
2024-01-01T02:20
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Россия, Денис Пушилин
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Пушилин: при обстреле Донецка на Новый год погибли четыре человека, 13 ранены