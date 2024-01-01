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Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 01.01.2024 (обновлено: 10:00 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919304732.html
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех - РИА Новости, 01.01.2024
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь стали четыре человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:20
2024-01-01T10:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
происшествия
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь стали четыре человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;По состоянию на 02:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших&quot;, — написал он.Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.По информации представительства ДНР в СЦКК , сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО. Позже последовал еще один обстрел с применением восьми таких снарядов.
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919305096.html
донецкая народная республика
донецк
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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
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донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Россия, Денис Пушилин
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех

Пушилин: при обстреле Донецка на Новый год погибли четыре человека, 13 ранены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь стали четыре человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"По состоянию на 02:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", — написал он.

Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.
По информации представительства ДНР в СЦКК , сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО. Позже последовал еще один обстрел с применением восьми таких снарядов.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ
02:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияРоссияДенис Пушилин
 
 
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