Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадали семь человек - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 01.01.2024 (обновлено: 01:22 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919301585.html
При обстреле Донецка пострадали семь человек
При обстреле Донецка пострадали семь человек - РИА Новости, 01.01.2024
При обстреле Донецка пострадали семь человек
При обстреле Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:01
2024-01-01T01:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
россия
происшествия
денис пушилин
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916171912_11:0:2539:1422_1920x0_80_0_0_d421b3637ad699a8e799ef3830c6bee5.png
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По предварительной информации, на данный момент семь раненых", — написал Пушилин.В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919296674.html
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916171912_327:0:2223:1422_1920x0_80_0_0_66ecccc043454e845b173a4cf68c0076.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, россия, происшествия, денис пушилин, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Происшествия, Денис Пушилин, СЦКК
При обстреле Донецка пострадали семь человек

Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь

© РИА Новости Последствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, на данный момент семь раненых", — написал Пушилин.
В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияПроисшествияДенис ПушилинСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала