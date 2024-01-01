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При обстреле Донецка пострадали семь человек

При обстреле Донецка пострадали семь человек - РИА Новости, 01.01.2024

При обстреле Донецка пострадали семь человек

При обстреле Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:01

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донецкая народная республика

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сцкк

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По предварительной информации, на данный момент семь раненых", — написал Пушилин.В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919296674.html

донецкая народная республика

донецк

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2024

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донецкая народная республика, донецк, россия, происшествия, денис пушилин, сцкк