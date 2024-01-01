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При обстреле Донецка пострадали семь человек
При обстреле Донецка пострадали семь человек - РИА Новости, 01.01.2024
При обстреле Донецка пострадали семь человек
При обстреле Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:01
2024-01-01T01:01
2024-01-01T01:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По предварительной информации, на данный момент семь раненых", — написал Пушилин.В представительстве республики в СЦКК ранее заявили, что ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Происшествия, Денис Пушилин, СЦКК
При обстреле Донецка пострадали семь человек
Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь