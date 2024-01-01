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Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2024
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Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении
Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2024
Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении
Мобилизованные на Урале артиллеристы в новогоднюю ночь дали общий дивизионный залп по позициям ВСУ на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T23:02
2024-01-01T23:02
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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы в новогоднюю ночь дали общий дивизионный залп по позициям ВСУ на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Поздравим (ВСУ – ред.), а не возьмут наши подарки, так запихаем", — прокомментировал агентству залп боец подразделения с позывным "Мелкий". Удар артиллерии был нанесен в 00.00 мск по передовым позициям пехоты противника, работало 12 артиллерийских орудий одновременно. Бойцы подразделения рассказали РИА Новости, что это уже второе новогоднее дежурство за время СВО. "Новогоднее дежурство — обычное дежурство, ничем не отличается, настроение боевое", — рассказал боец.
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы с Урала обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы в новогоднюю ночь дали общий дивизионный залп по позициям ВСУ на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"Поздравим (ВСУ – ред.), а не возьмут наши подарки, так запихаем", — прокомментировал агентству залп боец подразделения с позывным "Мелкий".
Удар артиллерии был нанесен в 00.00 мск по передовым позициям пехоты противника, работало 12 артиллерийских орудий одновременно.
Бойцы подразделения рассказали РИА Новости, что это уже второе новогоднее дежурство за время СВО.
"Новогоднее дежурство — обычное дежурство, ничем не отличается, настроение боевое", — рассказал боец.
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