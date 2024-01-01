https://ria.ru/20240101/obstrel-1919407153.html

Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении

Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2024

Российские артиллеристы обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении

Мобилизованные на Урале артиллеристы в новогоднюю ночь дали общий дивизионный залп по позициям ВСУ на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T23:02

2024-01-01T23:02

2024-01-01T23:02

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в мире

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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы в новогоднюю ночь дали общий дивизионный залп по позициям ВСУ на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Поздравим (ВСУ – ред.), а не возьмут наши подарки, так запихаем", — прокомментировал агентству залп боец подразделения с позывным "Мелкий". Удар артиллерии был нанесен в 00.00 мск по передовым позициям пехоты противника, работало 12 артиллерийских орудий одновременно. Бойцы подразделения рассказали РИА Новости, что это уже второе новогоднее дежурство за время СВО. "Новогоднее дежурство — обычное дежурство, ничем не отличается, настроение боевое", — рассказал боец.

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

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