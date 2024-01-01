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При обстреле Горловки погибла женщина

При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 01.01.2024

При обстреле Горловки погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В.И. Ленина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T21:00

2024-01-01T21:00

2024-01-01T21:05

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В.И. Ленина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела посёлка шахты им. В. И. Ленина со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько