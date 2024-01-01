Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 01.01.2024 (обновлено: 21:05 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919400494.html
При обстреле Горловки погибла женщина
При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 01.01.2024
При обстреле Горловки погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В.И. Ленина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:00
2024-01-01T21:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760774727_0:85:3186:1877_1920x0_80_0_0_cdbfb01e69c6929a598e3d4405e3952c.jpg
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В.И. Ленина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела посёлка шахты им. В. И. Ленина со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760774727_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_cdc1e75bda692049f9be7d50ccdab94d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки погибла женщина

Приходько: при обстреле Горловки погибла женщина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени В.И. Ленина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела посёлка шахты им. В. И. Ленина со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала