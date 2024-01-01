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Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области

Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области - РИА Новости, 01.01.2024

Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области

Украинские военные третий раз за день обстреляли поселок Красное в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:57

2024-01-01T16:57

2024-01-01T17:48

специальная военная операция на украине

происшествия

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харьковская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Украинские военные третий раз за день обстреляли поселок Красное в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Еще три снаряда выпущено ВСУ по поселку Красное Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом — в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребенок, он чудом остался жив. Семья из домовладения вывезена и размещена в Шебекино", — написал он.В понедельник днем глава региона также сообщал об атаках армии противника на этот населенный пункт. После первого удара один из боеприпасов прилетел на территорию школы, где выбило окна, а фасад здания получил повреждения. Кроме того, в одном частном жилом доме пробило крышу.При втором обстреле украинских военных повреждения получила ЛЭП, в итоге в четырех населенных пунктах пропало электричество.Накануне поселок Красное также оказался под ударом ВСУ. Погиб пожилой мужчина, в момент атаки он находился в продуктовом магазине. Пострадала женщина, продавец магазина. Этот населенный пункт находится примерно в километре от украинской границы.

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