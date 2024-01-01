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Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 01.01.2024 (обновлено: 17:48 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919379916.html
Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области
Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области - РИА Новости, 01.01.2024
Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области
Украинские военные третий раз за день обстреляли поселок Красное в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:57
2024-01-01T17:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Украинские военные третий раз за день обстреляли поселок Красное в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Еще три снаряда выпущено ВСУ по поселку Красное Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом — в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребенок, он чудом остался жив. Семья из домовладения вывезена и размещена в Шебекино", — написал он.В понедельник днем глава региона также сообщал об атаках армии противника на этот населенный пункт. После первого удара один из боеприпасов прилетел на территорию школы, где выбило окна, а фасад здания получил повреждения. Кроме того, в одном частном жилом доме пробило крышу.При втором обстреле украинских военных повреждения получила ЛЭП, в итоге в четырех населенных пунктах пропало электричество.Накануне поселок Красное также оказался под ударом ВСУ. Погиб пожилой мужчина, в момент атаки он находился в продуктовом магазине. Пострадала женщина, продавец магазина. Этот населенный пункт находится примерно в километре от украинской границы.
белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский снаряд попал в жилой дом в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Красное в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела частного дома в поселке Красное Белгородской области
Последствия обстрела частного дома в поселке Красное Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела частного дома в поселке Красное Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Украинские военные третий раз за день обстреляли поселок Красное в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Еще три снаряда выпущено ВСУ по поселку Красное Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом — в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребенок, он чудом остался жив. Семья из домовладения вывезена и размещена в Шебекино", — написал он.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
В понедельник днем глава региона также сообщал об атаках армии противника на этот населенный пункт. После первого удара один из боеприпасов прилетел на территорию школы, где выбило окна, а фасад здания получил повреждения. Кроме того, в одном частном жилом доме пробило крышу.
При втором обстреле украинских военных повреждения получила ЛЭП, в итоге в четырех населенных пунктах пропало электричество.

Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

Накануне поселок Красное также оказался под ударом ВСУ. Погиб пожилой мужчина, в момент атаки он находился в продуктовом магазине. Пострадала женщина, продавец магазина. Этот населенный пункт находится примерно в километре от украинской границы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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