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Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919369341.html
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное - РИА Новости, 01.01.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное
Четыре населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под отключение электроэнергии после повторного обстрела ВСУ поселка Красное, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:46
2024-01-01T15:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Четыре населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под отключение электроэнергии после повторного обстрела ВСУ поселка Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник губернатор информировал об обстреле ВСУ посёлка Красное, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания. Также в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. "ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка", - написал Гладков.Он добавил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное 31 декабря. Погиб пожилой мужчина, в момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Также пострадала женщина, продавец магазина. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.
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вооруженные силы украины, украина, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное

Гладков: четыре села в Белгородской области остались без света после обстрела

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Четыре населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под отключение электроэнергии после повторного обстрела ВСУ поселка Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник губернатор информировал об обстреле ВСУ посёлка Красное, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания. Также в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
"ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка", - написал Гладков.
Он добавил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное 31 декабря. Погиб пожилой мужчина, в момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Также пострадала женщина, продавец магазина. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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