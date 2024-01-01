https://ria.ru/20240101/obstrel-1919369341.html

Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное

Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное - РИА Новости, 01.01.2024

Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное

Четыре населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под отключение электроэнергии после повторного обстрела ВСУ поселка Красное, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:46

2024-01-01T15:46

2024-01-01T15:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Четыре населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под отключение электроэнергии после повторного обстрела ВСУ поселка Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник губернатор информировал об обстреле ВСУ посёлка Красное, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания. Также в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. "ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка", - написал Гладков.Он добавил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное 31 декабря. Погиб пожилой мужчина, в момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Также пострадала женщина, продавец магазина. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.

https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html

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вооруженные силы украины, украина, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, массированный обстрел центра белгорода