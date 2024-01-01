https://ria.ru/20240101/obstrel-1919369234.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 01.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 15.35 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:45

2024-01-01T15:45

2024-01-01T15:56

специальная военная операция на украине

донецк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.35 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство.Представительство также сообщило, что в 15.20 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919320915.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия