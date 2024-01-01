https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 01.01.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

Украинские войска в 14.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Киевский район Донецка, сообщает представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:07

2024-01-01T15:07

2024-01-01T15:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Киевский район Донецка, сообщает представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:25 - г. Донецк (Киевский район): сброшен ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 13.10 по Горловке (Никитовский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по тому же району Горловки - три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 14.25 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия