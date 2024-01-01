https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 01.01.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк
Украинские войска в 14.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Киевский район Донецка, сообщает представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:07
2024-01-01T15:07
2024-01-01T15:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Киевский район Донецка, сообщает представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:25 - г. Донецк (Киевский район): сброшен ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 13.10 по Горловке (Никитовский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по тому же району Горловки - три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 14.25 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк