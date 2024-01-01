https://ria.ru/20240101/obstrel-1919344753.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 01.01.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска в 12.25 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:46

2024-01-01T12:46

2024-01-01T13:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

куйбышевский район

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Ураины - ред.) по направлению: 12.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Согласно представительству, в 10.55 украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, в 11.10 - три снаряда того же калибра по Макеевке. Кроме того, с 11.20 по 12.40 ВСУ выпустили еще в сумме шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919320915.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, донецк, происшествия