https://ria.ru/20240101/obstrel-1919344753.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 01.01.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска в 12.25 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:46
2024-01-01T12:46
2024-01-01T13:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
куйбышевский район
донецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Ураины - ред.) по направлению: 12.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Согласно представительству, в 10.55 украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, в 11.10 - три снаряда того же калибра по Макеевке. Кроме того, с 11.20 по 12.40 ВСУ выпустили еще в сумме шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919320915.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Куйбышевский район, Донецк, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 4 ракеты из РСЗО по Донецку