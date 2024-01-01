Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 01.01.2024 (обновлено: 13:39 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919335099.html
При обстреле Белгородской области погиб мирный житель
При обстреле Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 01.01.2024
При обстреле Белгородской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа погиб мирный житель, ранена женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:51
2024-01-01T13:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919346599_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_c7c727253cf36dfb2565302ac8a31380.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа погиб мирный житель, ранена женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под минометный обстрел попал поселок Красное — зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен — это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", — написал он.По словам губернатора, в поселке повреждены магазин и линия электропередачи. Сейчас подачу электроэнергии уже восстановили.Кроме того, украинские войска обстреляли и другие города и села в Шебекинском округе. По городу Шебекино они выпустили шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа — шесть, а по хутору Мухин — семь. В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919331709.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919346599_0:66:1280:1026_1920x0_80_0_0_a3bc9053d0a2894f07eda0f40b4c48c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

Гладков: при обстреле Шебекинского городского округа погиб мирный житель

© Грохот приграничьяМагазин в поселке Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ
Магазин в поселке Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ
© Грохот приграничья
Магазин в поселке Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа погиб мирный житель, ранена женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под минометный обстрел попал поселок Красное — зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен — это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", — написал он.
По словам губернатора, в поселке повреждены магазин и линия электропередачи. Сейчас подачу электроэнергии уже восстановили.
Кроме того, украинские войска обстреляли и другие города и села в Шебекинском округе. По городу Шебекино они выпустили шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа — шесть, а по хутору Мухин — семь. В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ
11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала