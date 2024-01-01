https://ria.ru/20240101/obstrel-1919335099.html

При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

При обстреле Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 01.01.2024

При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа погиб мирный житель, ранена женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:51

2024-01-01T11:51

2024-01-01T13:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919346599_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_c7c727253cf36dfb2565302ac8a31380.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа погиб мирный житель, ранена женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под минометный обстрел попал поселок Красное — зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен — это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", — написал он.По словам губернатора, в поселке повреждены магазин и линия электропередачи. Сейчас подачу электроэнергии уже восстановили.Кроме того, украинские войска обстреляли и другие города и села в Шебекинском округе. По городу Шебекино они выпустили шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа — шесть, а по хутору Мухин — семь. В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919331709.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков