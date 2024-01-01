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Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2024

Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим... РИА Новости, 01.01.2024

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2024-01-01T09:42

2024-01-01T11:25

происшествия

специальная военная операция на украине

донецк

мария захарова

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим террористическим зверьем."В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье", — написала она.Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку сразу после наступления нового года. По данным СЦЦК, всего они выпустили 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых.Позже последовал еще один обстрел с применением восьми снарядов РСЗО.

донецк

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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых. 2024-01-01T09:42 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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