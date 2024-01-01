https://ria.ru/20240101/obstrel-1919320915.html
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2024
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:42
2024-01-01T09:42
2024-01-01T11:25
происшествия
специальная военная операция на украине
донецк
мария захарова
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316022_9:0:2530:1418_1920x0_80_0_0_3c5098e05f8d448017eb3d02e94b8e76.png
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим террористическим зверьем."В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье", — написала она.Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку сразу после наступления нового года. По данным СЦЦК, всего они выпустили 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых.Позже последовал еще один обстрел с применением восьми снарядов РСЗО.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316022_324:0:2215:1418_1920x0_80_0_0_47b2feb256316c3444a8988c9449ec1b.png
"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
2024-01-01T09:42
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, мария захарова, видео, донецкая народная республика
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Мария Захарова, Донецкая Народная Республика
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Захарова назвала обстрелявших Донецк в новогоднюю ночь террористическим зверьем