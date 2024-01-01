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Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 01.01.2024 (обновлено: 11:25 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919320915.html
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2024
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:42
2024-01-01T11:25
происшествия
специальная военная операция на украине
донецк
мария захарова
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим террористическим зверьем."В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье", — написала она.Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку сразу после наступления нового года. По данным СЦЦК, всего они выпустили 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых.Позже последовал еще один обстрел с применением восьми снарядов РСЗО.
донецк
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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
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происшествия, донецк, мария захарова, видео, донецкая народная республика
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Мария Захарова, Донецкая Народная Республика
Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим террористическим зверьем.
2024-01-01T09:42
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Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Захарова назвала обстрелявших Донецк в новогоднюю ночь террористическим зверьем

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на обстрел Донецка в новогоднюю ночь, назвав киевский режим террористическим зверьем.
"В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье", — написала она.
Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку сразу после наступления нового года. По данным СЦЦК, всего они выпустили 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых.
Позже последовал еще один обстрел с применением восьми снарядов РСЗО.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМария ЗахароваДонецкая Народная Республика
 
 
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