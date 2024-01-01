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Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 01.01.2024 (обновлено: 22:13 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obraschenie-1919404294.html
Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму
Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму - РИА Новости, 01.01.2024
Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T22:11
2024-01-01T22:13
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как "все наши". Зеленский в новогоднем обращении упоминал Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, охарактеризовал их как "все наши". "Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. Крым, также как Донбасс, Херсонская и Запорожская области – всегда были историческими территориями России. Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители", — сказал Шеремет РИА Новости. Депутат назвал обращение Зеленского "жалким и неадекватным". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html
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россия, луганская народная республика, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, оон, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, Донецкая Народная Республика, В мире
Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму

Депутат Шеремет назвал обращение Зеленского к Крыму больными измышлениями

Новогоднее обращение Зеленского
Новогоднее обращение Зеленского
Новогоднее обращение Зеленского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как "все наши".
Зеленский в новогоднем обращении упоминал Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, охарактеризовал их как "все наши".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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Вчера, 18:45
"Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. Крым, также как Донбасс, Херсонская и Запорожская области – всегда были историческими территориями России. Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители", — сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат назвал обращение Зеленского "жалким и неадекватным".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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"Лицемерие и позерство". В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФООНДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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