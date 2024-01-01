https://ria.ru/20240101/obraschenie-1919404294.html

Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму

Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму - РИА Новости, 01.01.2024

Депутат Госдумы раскритиковал новогоднее обращение Зеленского к Крыму

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T22:11

2024-01-01T22:11

2024-01-01T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как "все наши". Зеленский в новогоднем обращении упоминал Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, охарактеризовал их как "все наши". "Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. Крым, также как Донбасс, Херсонская и Запорожская области – всегда были историческими территориями России. Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители", — сказал Шеремет РИА Новости. Депутат назвал обращение Зеленского "жалким и неадекватным". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html

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