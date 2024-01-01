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Пошлина на экспорт нефти из России обнуляется
Пошлина на экспорт нефти из России обнуляется - РИА Новости, 01.01.2024
Пошлина на экспорт нефти из России обнуляется
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнуляется в рамках завершения налогового маневра в нефтянке. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:13
2024-01-01T04:13
2024-01-01T10:17
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цены на нефть
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнуляется в рамках завершения налогового маневра в нефтянке. Налоговый маневр в нефтяной отрасли заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижалась на 1/6 от полного значения до ее отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивался налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге теперь российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы. В декабре пошлина на нефть была 24,7 доллара за тонну, свидетельствуют данные Минфина. Также обнуляются пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла, на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) понижается с 4,7 доллара до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ — с 4,2 доллара до 1,4 доллара. Средняя цена нефти Urals для расчета налогов с 15 ноября по 14 декабря составила 66,12 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 78,89 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 12,77 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 79,23 доллара.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Пошлина на экспорт нефти из России обнуляется
С 1 января пошлина на экспорт нефти из России обнуляется
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнуляется в рамках завершения налогового маневра в нефтянке.
Налоговый маневр в нефтяной отрасли заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижалась на 1/6 от полного значения до ее отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивался налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге теперь российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.
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В декабре пошлина на нефть была 24,7 доллара за тонну, свидетельствуют данные Минфина.
Также обнуляются пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла, на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) понижается с 4,7 доллара до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ — с 4,2 доллара до 1,4 доллара.
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов с 15 ноября по 14 декабря составила 66,12 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 78,89 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 12,77 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 79,23 доллара.
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