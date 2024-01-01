https://ria.ru/20240101/ndfl-1919313498.html

Эксперт рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке

Эксперт рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке - РИА Новости, 01.01.2024

Эксперт рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке

Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для удаленщиков, о которой многие забывают, — то, что в трудовом договоре у таких сотрудников обязательно должно РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T08:22

2024-01-01T08:22

2024-01-01T18:47

общество

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для удаленщиков, о которой многие забывают, — то, что в трудовом договоре у таких сотрудников обязательно должно быть положение о дистанционной работе, иначе мера будет неприменима. Также стоит обращать внимание на детали налогообложения между Россией и страной, где человек трудится, заявила РИА Новости юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% устанавливается для дистанционных сотрудников российских компаний — базовая ставка теперь 13%, а для доходов свыше пяти миллионов рублей в год — 15%. Однако с 2024 года закон начинает действовать только для штатных сотрудников, а для фрилансеров — с 2025 года, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в конце июля 2023 года. "Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают, — необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе (либо в дополнительном соглашении). В нововведенном пункте напрямую говорится, что его действие распространяется исключительно на вознаграждения, выплачиваемые в пользу дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции дистанционно по договору с российской организацией", — отметила эксперт.При этом Куркулите обратила внимание на еще одну особенность: не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства. По ее словам, чтобы понять, будет ли такой доход облагаться налогом за рубежом, необходимо анализировать положения СИДН между Россией и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признаваться налогоплательщик, а также проверять, действует ли соглашение на данный момент. "В случае, если такой доход должен облагаться не только в России, но и в стране налогового резидентства (в большинстве стран работает принцип налогообложения всех общемировых доходов налоговых резидентов), необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в России, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника", — сказала эксперт. Она также напомнила, что Россия приостановила действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, но, по ее словам, действие положений, позволяющих зачесть налог, уплаченный за рубежом, сохраняется. Тем не менее такие налоговые соглашения были денонсированы с некоторыми странами. В случае, если дистанционный сотрудник будет являться налоговым резидентом данных юрисдикций, к сожалению, избежать двойного налогообложения с его стороны не удастся, поясняет Куркулите.

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общество, экономика, россия, владимир путин