https://ria.ru/20240101/ndfl-1919313498.html
Эксперт рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке
Эксперт рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке - РИА Новости, 01.01.2024
Эксперт рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке
Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для удаленщиков, о которой многие забывают, — то, что в трудовом договоре у таких сотрудников обязательно должно РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T08:22
2024-01-01T08:22
2024-01-01T18:47
общество
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815667641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa41fc295678a70e152bd134a001afe8.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для удаленщиков, о которой многие забывают, — то, что в трудовом договоре у таких сотрудников обязательно должно быть положение о дистанционной работе, иначе мера будет неприменима. Также стоит обращать внимание на детали налогообложения между Россией и страной, где человек трудится, заявила РИА Новости юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% устанавливается для дистанционных сотрудников российских компаний — базовая ставка теперь 13%, а для доходов свыше пяти миллионов рублей в год — 15%. Однако с 2024 года закон начинает действовать только для штатных сотрудников, а для фрилансеров — с 2025 года, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в конце июля 2023 года. "Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают, — необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе (либо в дополнительном соглашении). В нововведенном пункте напрямую говорится, что его действие распространяется исключительно на вознаграждения, выплачиваемые в пользу дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции дистанционно по договору с российской организацией", — отметила эксперт.При этом Куркулите обратила внимание на еще одну особенность: не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства. По ее словам, чтобы понять, будет ли такой доход облагаться налогом за рубежом, необходимо анализировать положения СИДН между Россией и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признаваться налогоплательщик, а также проверять, действует ли соглашение на данный момент. "В случае, если такой доход должен облагаться не только в России, но и в стране налогового резидентства (в большинстве стран работает принцип налогообложения всех общемировых доходов налоговых резидентов), необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в России, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника", — сказала эксперт. Она также напомнила, что Россия приостановила действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, но, по ее словам, действие положений, позволяющих зачесть налог, уплаченный за рубежом, сохраняется. Тем не менее такие налоговые соглашения были денонсированы с некоторыми странами. В случае, если дистанционный сотрудник будет являться налоговым резидентом данных юрисдикций, к сожалению, избежать двойного налогообложения с его стороны не удастся, поясняет Куркулите.
https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815667641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45895fd43aa6d01e22a990c4ecbb533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика, россия, владимир путин
Общество, Экономика, Россия, Владимир Путин
Эксперт рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке
Куркулите: для ставки НДФЛ в 13-15% в договоре должно быть положение об удаленке
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для удаленщиков, о которой многие забывают, — то, что в трудовом договоре у таких сотрудников обязательно должно быть положение о дистанционной работе, иначе мера будет неприменима. Также стоит обращать внимание на детали налогообложения между Россией и страной, где человек трудится, заявила РИА Новости юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите.
С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% устанавливается для дистанционных сотрудников российских компаний — базовая ставка теперь 13%, а для доходов свыше пяти миллионов рублей в год — 15%. Однако с 2024 года закон начинает действовать только для штатных сотрудников, а для фрилансеров — с 2025 года, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным
в конце июля 2023 года.
«
"Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают, — необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе (либо в дополнительном соглашении). В нововведенном пункте напрямую говорится, что его действие распространяется исключительно на вознаграждения, выплачиваемые в пользу дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции дистанционно по договору с российской организацией", — отметила эксперт.
При этом Куркулите обратила внимание на еще одну особенность: не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства. По ее словам, чтобы понять, будет ли такой доход облагаться налогом за рубежом, необходимо анализировать положения СИДН между Россией и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признаваться налогоплательщик, а также проверять, действует ли соглашение на данный момент.
"В случае, если такой доход должен облагаться не только в России, но и в стране налогового резидентства (в большинстве стран работает принцип налогообложения всех общемировых доходов налоговых резидентов), необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в России, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника", — сказала эксперт.
Она также напомнила, что Россия приостановила действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, но, по ее словам, действие положений, позволяющих зачесть налог, уплаченный за рубежом, сохраняется. Тем не менее такие налоговые соглашения были денонсированы с некоторыми странами. В случае, если дистанционный сотрудник будет являться налоговым резидентом данных юрисдикций, к сожалению, избежать двойного налогообложения с его стороны не удастся, поясняет Куркулите.
Ипотека, маткапитал, пенсии, ЖКХ: что изменится с 1 января