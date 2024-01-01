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С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5 процентов - РИА Новости, 01.01.2024
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00:19 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/mrot-1919298795.html
С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5 процентов
С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5 процентов - РИА Новости, 01.01.2024
С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5 процентов
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля, а прожиточный минимум на душу населения вырастет на 1 078 рублей, РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:19
2024-01-01T00:19
россия
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля, а прожиточный минимум на душу населения вырастет на 1 078 рублей, до 15 453 рублей с 1 января 2024 года, свидетельствуют федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. “Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц”, - говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2023 № 548-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". В 2023 году он составлял 16 242 рубля, а в этом увеличился на три тысячи рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48%. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек. “Установить в 2024 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 15 453 рубля, для трудоспособного населения - 16 844 рубля, пенсионеров - 13 290 рублей, детей - 14 989 рублей” – говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2023 № 540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Так, прожиточный минимум на душу населения увеличится на 1 078 рублей, прожиточный минимум трудоспособного населения на 1 175 рублей, пенсионеров - на 927 рублей, а детей - на 1 045 рублей.
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россия, общество
Россия, Общество
С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5 процентов

С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5%, он вырастет на 3 тысячи рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля, а прожиточный минимум на душу населения вырастет на 1 078 рублей, до 15 453 рублей с 1 января 2024 года, свидетельствуют федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
«
“Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц”, - говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2023 № 548-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".
В 2023 году он составлял 16 242 рубля, а в этом увеличился на три тысячи рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48%. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.
“Установить в 2024 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 15 453 рубля, для трудоспособного населения - 16 844 рубля, пенсионеров - 13 290 рублей, детей - 14 989 рублей” – говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2023 № 540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Так, прожиточный минимум на душу населения увеличится на 1 078 рублей, прожиточный минимум трудоспособного населения на 1 175 рублей, пенсионеров - на 927 рублей, а детей - на 1 045 рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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