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Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых - РИА Новости, 01.01.2024
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09:25 01.01.2024 (обновлено: 09:26 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/moskva-1919317037.html
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых - РИА Новости, 01.01.2024
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, сообщила в своём... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:25
2024-01-01T09:26
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, 2023 год в Москве был теплым. "Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года. Самым теплым, с аномалией плюс 1,8 градуса, остался 2020 год", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что самые большие положительные аномалии температуры принадлежали марту, апрелю, августу и сентябрю. И лишь четыре месяца в году были с отрицательной аномалией температуры воздуха, самая крупная пришлась на июль, минус 1,3 градуса.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых

Позднякова: 2023 год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, 2023 год в Москве был теплым.
«
"Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года. Самым теплым, с аномалией плюс 1,8 градуса, остался 2020 год", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что самые большие положительные аномалии температуры принадлежали марту, апрелю, августу и сентябрю. И лишь четыре месяца в году были с отрицательной аномалией температуры воздуха, самая крупная пришлась на июль, минус 1,3 градуса.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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