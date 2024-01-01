https://ria.ru/20240101/moskva-1919317037.html

Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых

Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых - РИА Новости, 01.01.2024

Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых

Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, сообщила в своём... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T09:25

2024-01-01T09:25

2024-01-01T09:26

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, 2023 год в Москве был теплым. "Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года. Самым теплым, с аномалией плюс 1,8 градуса, остался 2020 год", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что самые большие положительные аномалии температуры принадлежали марту, апрелю, августу и сентябрю. И лишь четыре месяца в году были с отрицательной аномалией температуры воздуха, самая крупная пришлась на июль, минус 1,3 градуса.

https://ria.ru/20231231/morozy-1919259205.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода