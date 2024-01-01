https://ria.ru/20240101/moskva-1919317037.html
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых - РИА Новости, 01.01.2024
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, сообщила в своём... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:25
2024-01-01T09:25
2024-01-01T09:26
общество
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, 2023 год в Москве был теплым. "Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года. Самым теплым, с аномалией плюс 1,8 градуса, остался 2020 год", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что самые большие положительные аномалии температуры принадлежали марту, апрелю, августу и сентябрю. И лишь четыре месяца в году были с отрицательной аномалией температуры воздуха, самая крупная пришлась на июль, минус 1,3 градуса.
https://ria.ru/20231231/morozy-1919259205.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_85c1a0ae8e4ee623338546c4864942b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Прошедший год в Москве вошел в число шести наиболее теплых
Позднякова: 2023 год в Москве вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года