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Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году
Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024
Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году
Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:08
2024-01-01T09:08
2024-01-01T09:08
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. Новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство, сообщил ранее статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов. Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года.
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общество, россия
Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году
Минюст в 2024 году представит новый Кодекс об административных правонарушениях
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России.
Новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство, сообщил ранее статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.
Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года.
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