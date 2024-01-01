https://ria.ru/20240101/minyust-1919315325.html

Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году

Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024

Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году

Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T09:08

2024-01-01T09:08

2024-01-01T09:08

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. Новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство, сообщил ранее статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов. Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года.

https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html

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общество, россия