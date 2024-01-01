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Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024
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09:08 01.01.2024
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Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году
Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024
Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году
Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:08
2024-01-01T09:08
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. Новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство, сообщил ранее статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов. Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года.
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общество, россия
Общество, Россия
Новый Кодекс об административных правонарушениях появится в 2024 году

Минюст в 2024 году представит новый Кодекс об административных правонарушениях

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Министерство юстиции в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России.
Новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство, сообщил ранее статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.
Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года.
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