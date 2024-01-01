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Выпускники военного училища в Рязани исполнили мечту школьника из Кременной - РИА Новости, 01.01.2024
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05:09 01.01.2024 (обновлено: 15:16 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/mechta-1919309406.html
Выпускники военного училища в Рязани исполнили мечту школьника из Кременной
Выпускники военного училища в Рязани исполнили мечту школьника из Кременной - РИА Новости, 01.01.2024
Выпускники военного училища в Рязани исполнили мечту школьника из Кременной
Командование и выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова исполнили мечту школьника из... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:09
2024-01-01T15:16
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Командование и выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова исполнили мечту школьника из города Кременная в ЛНР и пригласили его на экскурсию в училище, сообщило Минобороны. &quot;Командование и выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова ) помогли школьнику из прифронтовой Кременной исполнить его мечту, пригласив его на экскурсию в училище Рязани. Приглашение школьнику вручили лично Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие к нему на специальном бронеавтомобиле &quot;Тигр&quot;, — говорится в релизе.Ярослав мечтает стать военным и в письме Деду Морозу написал, что хотел бы побывать в десантном училище, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время боев за Кременную. "Мы узнали о мечте мальчика и попросили Деда Мороза передать ему от командования училища и от его выпускников приглашение на экскурсию", — рассказали в командовании РВВДКУ.Кроме того, школьнику передали подарок от выпускника училища — ноутбук, чтобы он мог готовиться к поступлению.
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рязань, кременная, дед мороз, снегурочка, луганская народная республика, общество, россия, хорошие новости
Рязань, Кременная, Дед Мороз, Снегурочка, Луганская Народная Республика, Общество, Россия, Хорошие новости
Выпускники военного училища в Рязани исполнили мечту школьника из Кременной

Выпускники военного училища в Рязани исполнили мечту школьника из Кременной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Командование и выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова исполнили мечту школьника из города Кременная в ЛНР и пригласили его на экскурсию в училище, сообщило Минобороны.
«

"Командование и выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова ) помогли школьнику из прифронтовой Кременной исполнить его мечту, пригласив его на экскурсию в училище Рязани. Приглашение школьнику вручили лично Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие к нему на специальном бронеавтомобиле "Тигр", — говорится в релизе.

Ярослав мечтает стать военным и в письме Деду Морозу написал, что хотел бы побывать в десантном училище, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время боев за Кременную.
"Мы узнали о мечте мальчика и попросили Деда Мороза передать ему от командования училища и от его выпускников приглашение на экскурсию", — рассказали в командовании РВВДКУ.
Кроме того, школьнику передали подарок от выпускника училища — ноутбук, чтобы он мог готовиться к поступлению.
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РязаньКременнаяДед МорозСнегурочкаЛуганская Народная РеспубликаОбществоРоссияХорошие новости
 
 
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