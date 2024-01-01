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В Петербурге при пожаре пострадали три человека
В Петербурге при пожаре пострадали три человека - РИА Новости, 01.01.2024
В Петербурге при пожаре пострадали три человека
Три человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:46
2024-01-01T16:46
2024-01-01T16:46
происшествия
санкт-петербург
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram. Пожар произошел в доме в Кировском районе. "В четырехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 14.09 пожар ликвидирован. На пожаре пострадали три человека, госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге при пожаре пострадали три человека
МЧС: три человека пострадали при пожаре в квартире в Петербурге