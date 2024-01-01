https://ria.ru/20240101/mchs-1919378198.html

В Петербурге при пожаре пострадали три человека

В Петербурге при пожаре пострадали три человека - РИА Новости, 01.01.2024

В Петербурге при пожаре пострадали три человека

Три человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:46

2024-01-01T16:46

2024-01-01T16:46

происшествия

санкт-петербург

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram. Пожар произошел в доме в Кировском районе. "В четырехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 14.09 пожар ликвидирован. На пожаре пострадали три человека, госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек.

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919305215.html

санкт-петербург

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)