https://ria.ru/20240101/mchs-1919338209.html

МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится

МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится - РИА Новости, 01.01.2024

МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится

Эвакуация населения после объявленной тревоги цунами на Сахалине не проводится, так как ожидаемая высота волны не превысит полметра, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:12

2024-01-01T12:12

2024-01-01T12:23

происшествия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

серия землетрясений в японии в 2024 году

невельский район

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МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв - РИА Новости. Эвакуация населения после объявленной тревоги цунами на Сахалине не проводится, так как ожидаемая высота волны не превысит полметра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину.Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, также отмечалось, что в ряде районов была включена система оповещения и производилась эвакуация населения в безопасные места."В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 сантиметров, подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20.44 (12.44 мск)", - говорится в сообщении."Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет", - подчеркивается в сообщении

https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919335655.html

сахалин

невельский район

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происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), серия землетрясений в японии в 2024 году, невельский район