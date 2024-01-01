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МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится - РИА Новости, 01.01.2024
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12:12 01.01.2024 (обновлено: 12:23 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/mchs-1919338209.html
МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится
МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится - РИА Новости, 01.01.2024
МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится
Эвакуация населения после объявленной тревоги цунами на Сахалине не проводится, так как ожидаемая высота волны не превысит полметра, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:12
2024-01-01T12:23
происшествия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
серия землетрясений в японии в 2024 году
невельский район
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МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв - РИА Новости. Эвакуация населения после объявленной тревоги цунами на Сахалине не проводится, так как ожидаемая высота волны не превысит полметра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину.Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, также отмечалось, что в ряде районов была включена система оповещения и производилась эвакуация населения в безопасные места."В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 сантиметров, подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20.44 (12.44 мск)", - говорится в сообщении."Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет", - подчеркивается в сообщении
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происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), серия землетрясений в японии в 2024 году, невельский район
Происшествия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Невельский район
МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится

МЧС Сахалина: эвакуация населения после объявленной тревоги цунами не проводится

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв - РИА Новости. Эвакуация населения после объявленной тревоги цунами на Сахалине не проводится, так как ожидаемая высота волны не превысит полметра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, также отмечалось, что в ряде районов была включена система оповещения и производилась эвакуация населения в безопасные места.
«
"В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 сантиметров, подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20.44 (12.44 мск)", - говорится в сообщении.
"Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет", - подчеркивается в сообщении
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ПроисшествияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Серия землетрясений в Японии в 2024 годуНевельский район
 
 
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