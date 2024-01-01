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На Сахалине объявили угрозу цунами, в некоторых районах идет эвакуация

На Сахалине объявили угрозу цунами, в некоторых районах идет эвакуация - РИА Новости, 01.01.2024

На Сахалине объявили угрозу цунами, в некоторых районах идет эвакуация

На Сахалине объявили угрозу цунами, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:25

2024-01-01T11:25

2024-01-01T12:05

происшествия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На Сахалине объявили угрозу цунами, сообщил региональный главк МЧС. "Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина", — говорится в публикации.В некоторых районах включили систему оповещения, население эвакуируют в безопасные места. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Специалисты ведут расчет возможных последствий прохождения волн цунами, добавили в ведомстве.Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию, отметили в МЧС. Всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива призывают укрыться на возвышенностях высотой не менее 30-40 метров. Покинуть укрытие можно будет только после отбоя тревоги цунами.Спасатели просят местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи.Позже об угрозе цунами объявили во Владивостоке и Находке. Во Владивостоке, по прогнозу центра "Цунами", ожидается волна со стороны Уссурийского залива. Она достигнет берега в 19:36 по местному времени (12:36 мск), высота составит 30 сантиметров. В Находке время прохождения цунами — 18:51 (11:51 мск), ожидаемая высота — 31 сантиметр.Угроза цунами вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По уточненным данным, магнитуда составляла от 4,3 до 7,6. У берегов Японии уже зафиксировали волны цунами высотой от 50 сантиметров до 1,2 метра.

сахалин

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Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-01T11:25 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео